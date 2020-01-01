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Великобритания достигла пика коронавируса

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В Королевстве уже разрабатывают мобильное приложение по отслеживанию инфицированных граждан.
Карантин в стране продлят до 7 мая
Карантин в стране продлят до 7 мая
 
В Великобритании глава Минздрава Мэтт Хэнкок объявил о пике коронавируса и добавил, что в ближайшем будущем правительство начнет осуществлять новые меры по борьбе с распространением инфекции, пишет ТАСС.
 
"Поскольку мы достигли пика и снижаем число новых случаев заражения, будет начато широкомасштабное внедрение системы отслеживания контактов (лиц, заразившихся новым коронавирусом). Мы готовимся представить новое мобильное приложение Национальной системы здравоохранения для отслеживания контактов, которое находится в процессе разработки", - отметил Хэнкок.
 
Напомним, что еще на прошлой неделе главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил о том, что вероятно страна вышла на пик. 
 
Директор центра доказательной медицины Оксфордского университета профессор Карл Хенеган считает, что пик был преодолен еще две недели назад, когда в статистике Минздрава был зарегистрирован максимальный суточный прирост числа смертей (980) и новых случаев заражения (8 681).
 
Рост числа подтвержденных случаев заражения держится на уровне 4-5 тыс. в сутки.
 
По состоянию на 21 апреля у 129 тыс. человек в королевстве было подтверждено заражение новым коронавирусом. Число смертей достигло 17,3 тысяч.
 
Ранее сообщалось, что карантин в Великобритании будет продлен, как минимум до 7 мая, о чем заявил глава МИД страны Доминик Рааб.
 
Также Корреспондент писал о смерти украинца в Великобритании от коронавируса.

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Теги: пандемия, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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