Двухлетняя девочка подружилась с гиенами
Отца девочки расстраивает, что в фильмах и мультфильмах гиены всегда показаны злыми и агрессивными.
Маленькая девочка из Зимбабве подружилась со стаей гиен, живущих в заповеднике. Видео общения ребенка с хищниками опубликовано Daily Mail.
Увлечение гиенами передалось двухлетней Кики Волхутер от отца. Отец девочки снимает фильмы о дикой природе. Много лет он с семьей живет в заповеднике Санго на востоке Зимбабве.
После долгих уговоров дочери отец решил, что разрешит ей ближе познакомиться с гиенами.
Сначала хищники с осторожностью относились к Кики, но быстро стали играть с ней. Девочке нравятся гиены, поскольку они похожи на ее любимую плюшевую игрушку.
Cмотрите фотогалерею: Двухлетняя девочка подружилась с гиенами
Ранее сообщалось, что появилась новая игра в соцсетях: девушка поила щенка водкой.
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