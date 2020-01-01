Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Двухлетняя девочка подружилась с гиенами

Комментариев: 0
Отца девочки расстраивает, что в фильмах и мультфильмах гиены всегда показаны злыми и агрессивными.
Девочка играет с гиенами
Девочка играет с гиенами
Caters News Agency

Маленькая девочка из Зимбабве подружилась со стаей гиен, живущих в заповеднике. Видео общения ребенка с хищниками опубликовано Daily Mail.

Увлечение гиенами передалось двухлетней Кики Волхутер от отца. Отец девочки снимает фильмы о дикой природе. Много лет он с семьей живет в заповеднике Санго на востоке Зимбабве.

После долгих уговоров дочери отец решил, что разрешит ей ближе познакомиться с гиенами.

Сначала хищники с осторожностью относились к Кики, но быстро стали играть с ней. Девочке нравятся гиены, поскольку они похожи на ее любимую плюшевую игрушку.

 

 

 
Также Корреспондент писал, что в Израиле животные перестали бояться людей.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: животные, Африка, видео, хищники, Зимбабве, девочка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь