На авианосце Теодор Рузвельт более 770 моряков заражены COVID-19

На коронавирус протестировали 99% членов команды военного корабля. У 3,9 тысячи человек анализ показал отрицательный результат.

На американском атомном авианосце Теодор Рузвельт 777 человек заражены коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщили в ВМС США.

Отмечается, что на данный момент протестированы 99% членов команды корабля, который почти месяц назад прекратил операции из-за вспышки COVID-19 на борту. У 3919 человек анализ показал отрицательный результат.

Большая часть команды (4 196 моряков) переведена на берег на карантин. Шесть человек госпитализированы. Один из моряков умер.

На авианосце проводят санобработку и продолжают осмотр моряков.

Напомним, в конце марта Теодор Рузвельт в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана из-за вспышки коронавируса на борту.

Позднее за грубые высказывания в адрес Крозье уволили исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли.

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