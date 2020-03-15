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На авианосце Теодор Рузвельт более 770 моряков заражены COVID-19

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На коронавирус протестировали 99% членов команды военного корабля. У 3,9 тысячи человек анализ показал отрицательный результат.
На авианосце Теодор Рузвельт вспышка коронавируса
На авианосце Теодор Рузвельт вспышка коронавируса
 
На американском атомном авианосце Теодор Рузвельт 777 человек заражены коронавирусом. Об этом 22 апреля сообщили в ВМС США.
 
Отмечается, что на данный момент протестированы 99% членов команды корабля, который почти месяц назад прекратил операции из-за вспышки COVID-19 на борту. У 3919 человек анализ показал отрицательный результат.
 
Большая часть команды (4 196 моряков) переведена на берег на карантин. Шесть человек госпитализированы. Один из моряков умер.
 
На авианосце проводят санобработку и продолжают осмотр моряков.
 
Напомним, в конце марта Теодор Рузвельт в экстренном порядке был направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана из-за вспышки коронавируса на борту.
 
Капитан корабля Бретт Крозье был отстранен от управления за донесение командованию флота о вспышке COVID-19, которое просочилось в СМИ. 
 
Позднее за грубые высказывания в адрес Крозье уволили исполняющего обязанности министра Военно-морских сил Томаса Модли.

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Теги: США, моряки, ВМС, заражение, авианосец, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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