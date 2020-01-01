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Трамп временно остановил иммиграцию в США

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Указ американского лидера гарантирует, что безработные граждане страны в первую очередь получат работу после открытия экономики.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп 22 апреля подписал указ о временном запрете иммиграции в страну из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме.

"Чтобы защитить наших замечательных американских трудящихся, я приостановил иммиграцию в Соединенные Штаты. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии по мере того, как наша экономика будет расти. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы", - заявил Трамп.

Как уточнили в Белом доме, исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом
 
"Что касается изменения или продления (указа), мы сделаем это в надлежащее время", - указал американский лидер. 
 
По его словам, в дальнейшем положения документа могут и ужесточить, и смягчить.
 
Накануне Трамп объявил о приостановке иммиграции в США. Он пояснил, что ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в стране - грин-карту.
 
Меры будут действовать два месяца.

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Теги: США, Иммиграция, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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