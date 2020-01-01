Какой праздник 23 апреля: важные события и интересные факты

Этот день богат на разные исторические события и интересные праздники. Все подробности – в материале Кorrespondent.net.

Сегодняшний день, 23 апреля, является 114-м днем года. До Нового 2021 года осталось 252 дня.

Праздники 23 апреля 2020

Всемирный день книг и авторского права. Дата учреждения праздника стала символической для мировой литературы. В 1616 году в этот день ушли из жизни Шекспир, Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега.

Всеукраинский день психолога

День кактусовода. Этот праздник зародился в Мексике, вскоре после того как люди научились делать текилу. Не прошло и нескольких лет, как запас дикорастущих кактусов в Мексике иссяк и производство текилы было приостановлено. Тогда, именно в этот день, Педро Синганес стал разводить кактусы на своей земле. Кактусы у него росли большие и сочные. Он стал продавать их производителям текилы. Текила из кактусов Синганеса была лучше и вкуснее, и тогда многие мексиканцы стали заниматься разведением кактусов. С тех пор все люди отмечают день кактусов: они собирают букеты из кактусов, прикалывают эти растения себе на рубашки и шляпы, и пьют текилу.

День английского языка. Впервые День английского языка отметили в 2010 году. Английский язык наряду с французским является рабочим языком секретариата ООН, а также входит в число шести официальных языков организации. Датой празднования английского языка - 23 апреля - стал день рождения Уильяма Шекспира — великого английского поэта, писателя, самого знаменитого драматурга мира. На сегодняшний день на английском говорят более миллиарда человек.

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Всемирный день лабораторий

День немецкого пива

Первый день лета в Исландии. Обычно в этот день по всей стране проходят красочные фестивали, парады, ярмарки, спортивные соревнования. Государственным праздником и нерабочим днем Первый день лета является с 1921 года. Это один из официальных флаг-дней в Исландии - дней, когда на зданиях государственных учреждений поднимается государственный флаг.

День Святого Георгия — День влюбленных в Испании

День свиданий под луной. Этот день просто обязывает вас на вечерние прогулки с любимым человеком!

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Международный день запятнанных пикселями техно-ничтожеств. Цель дня - побудить авторов бесплатно публиковать в Интернете произведения "профессионального качества".

День вишневого чизкейка в США

День Воспользуйся шансом в США

День перца на Бермудских островах

День пикника в США

День обмена розами и книгами в Финляндии. В этот день все, кто любит книги и цветы, дарят их друг другу и библиотекам.

День детей и национальной независимости в Турции

День военно-морских сил Китая

День рождения армейского резерва в США

Церковные праздники 23 апреля

В народе 23 апреля чтили Терентия Маревного.

В этот день православные христиане отмечают память 33 мучеников, среди которых: Африкан, Помпий и Терентий, которые в 249-251 годах пострадали за христианскую веру.

Народный праздник – Ярило Вешний

Славяне в древности в этот день 23 апреля просили Бога Ярилу оберечь их скот от всякого хищного зверя. Рано утром после долгой и холодной зимы они обходили дворы перед торжественным выгоном скотины на пастбище - на Ярилину росу.

Перед выгоном скотины, ее гладили по хребту вареным яйцом, крашенным в желто-зеленый или в красный цвет, которое отдавали потом пастуху. Скотину на пастбище выгоняли веткой вербы, кормили ее особыми хлебцами "бяшками".

Что произошло 23 апреля

303 - по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.

1896 в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.

1954 - в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.

1956 - состоялся первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе.

1992 - в Пекине открыт самый крупный ресторан мировой сети Макдоналдс (на 700 мест).



Приметы 23 апреля

Если солнце в этот день при восходе будет окружено дымкой, то год будет хлебородным, а если небо будет ясным, то придется поле перепахивать и снова засевать

Именины 23 апреля

Сегодня именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.

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