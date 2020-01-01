Второй американский штат подает в суд на Китай

Первый иск против Китая из-за коронавируса подал штат Миссури. Ему намерен последовать штат Миссисипи.

Вслед за штатом Миссури иск против Китая подаст штат Миссисипи, пишет The Hill.

Генпрокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".

"Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Жители Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде", - добавила она.

Прокурор также намерена требовать от Китая возмещения ущерба.

Фитч призывает представителей Миссисипи в американском Конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подавать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные новым коронавирусом.

Отметим, в Китае назвали "абсурдным шагом" иск штата Миссури.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за СOVID-19. Пекин должен ответить, если сознательно допустил вспышку коронавируса, подчеркнул американский президент.

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