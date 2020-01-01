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Второй американский штат подает в суд на Китай

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Первый иск против Китая из-за коронавируса подал штат Миссури. Ему намерен последовать штат Миссисипи.
Американские штаты начали подавать иски против Китая из-за коронавируса
Американские штаты начали подавать иски против Китая из-за коронавируса

Вслед за штатом Миссури иск против Китая подаст штат Миссисипи, пишет The Hill.

Генпрокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".

"Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Жители Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде", - добавила она.

Прокурор также намерена требовать от Китая возмещения ущерба.

Фитч призывает представителей Миссисипи в американском Конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подавать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные новым коронавирусом.

Отметим, в Китае назвали "абсурдным шагом" иск штата Миссури.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за СOVID-19. Пекин должен ответить, если сознательно допустил вспышку коронавируса, подчеркнул американский президент.

 

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Теги: США, суд, Китай, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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