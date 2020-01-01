Второй американский штат подает в суд на Китай
Вслед за штатом Миссури иск против Китая подаст штат Миссисипи, пишет The Hill.
Генпрокурор штата Линн Фитч заявила, что "слишком много жителей Миссисипи пострадало в результате замалчивания со стороны Китая".
"Мы не можем позволить им действовать безнаказанно. Жители Миссисипи заслуживают справедливости, и я буду добиваться этого в суде", - добавила она.
Прокурор также намерена требовать от Китая возмещения ущерба.
Фитч призывает представителей Миссисипи в американском Конгрессе поддержать закон, недавно представленный сенатором Томом Коттоном и конгрессменом Дэном Креншо, который позволит американцам подавать в суд на Пекин, чтобы возместить убытки за потери, вызванные новым коронавирусом.
Отметим, в Китае назвали "абсурдным шагом" иск штата Миссури.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю последствиями из-за СOVID-19. Пекин должен ответить, если сознательно допустил вспышку коронавируса, подчеркнул американский президент.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet