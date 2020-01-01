Вьетнам снимает карантин после недели без новых случаев COVID-19

Во Вьетнаме выявили 268 заразившихся коронавирусом. Из них 224 выздоровели. Ни один из инфицированных не умер.

Во Вьетнаме в четверг начнут снимать карантинные ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19, после того как течение недели не было выявлено новых случаев заражения. Об этом 23 апреля сообщает Интерфакс со ссылкой на премьер-министра страны Нгуена Суана Фука.

Глава правительства заявил, что введенные жесткие меры социального дистанцирования являются успешным путем борьбы с COVID-19, однако власти по-прежнему должны обеспечивать социально-экономическое развитие страны.

В большинстве городов Вьетнама снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, открываются магазины, кафе и рестораны. Однако при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Как заявил премьер, населению нужно принять "новую норму" образа жизни, призвав людей "носить маски в общественных местах, соблюдать разумную дистанцию и избегать многолюдных собраний".

Определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. Полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.

Всего во Вьетнаме диагностировано 268 заразившихся коронавирусом, 224 из них выздоровели. Ни один из инфицированных не умер. Общенациональный карантин ввели в стране 1 апреля.

Напомним, количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 183 тысячи человек. При этом число заболевших достигло к 2,6 млн человек. Выздоровели более 710 тысяч.

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