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В Британии снижается суточное число умерших от коронавируса

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Количество новых случаев коронавируса в стране остается стабильным. На COVID-19 протестированы уже почти 600 тысяч британцев.
В Британии количество новых случаев коронавируса стабильно, число умерших снижается
В Британии количество новых случаев коронавируса стабильно, число умерших снижается

В больницах Великобритании от коронавируса скончались 18 738 человек. Об этом сообщает Департамент здравоохранения и соцзащиты Великобритании в четверг, 23 апреля.

За последние сутки в британских госпиталях от COVID-19 умерли 616 человек. Вчера умерших было 759, а позавчера - 823.

При этом количество подтвержденных заражений коронавирусом в Британии достигло 138 078. За последние сутки обнаружили 4583 новых случаев, и это почти столько же, как и накануне.

Всего в Британии тест на коронавирус сделали уже 583 496 людям.

Напомним, что ранее Британия начала массовое производство потенциальной вакцины против COVID-19. Вакцина еще не прошла клинические испытания, но в Британии к сентябрю планируют изготовить миллион доз.

Также сообщалось, что в Англии скончалось значительно больше людей, чем сообщалось. Количество смертей в Англии на 41% выше, чем в официальных данных британского правительства.

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Теги: Британия, Великобритания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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