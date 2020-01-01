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Случаи коронавируса выявили на 26 судах ВМС США

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При этом на других 14 кораблях американского флота также фиксировались случаи инфицирования, но моряки уже выздоровели.
На более чем 25 кораблях ВМС США зафиксированы случаи заражения коронавирусом
На более чем 25 кораблях ВМС США зафиксированы случаи заражения коронавирусом
Відомості-Україна

Коронавирусную болезнь диагностировали у моряков на 26 кораблях ВМС США. Об этом сообщает пресс-служба ВМС в четверг, 23 апреля.

К тому же еще на 14 кораблях были выявлены заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели.

Сейчас все эти корабли находятся на базах. При этом ни на одном из 90 американских военных кораблей, находящихся в море, нет случаев заражения вирусом - всего в составе ВМС США 297 военных кораблей.

Командование американского флота не указывает, на каких именно кораблях были выявлены заболевшие и их количество. Известно только, что COVID-19 выявлен уже у 1298 моряков.

Напомним, что на авианосце Теодор Рузвельт более 770 моряков заражены COVID-19. На коронавирус протестировали 99% членов команды военного корабля. У 3,9 тысячи человек анализ показал отрицательный результат.

В США более 45 тысяч жертв COVID-19

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Теги: США, судно, корабль, корабли, моряки, ВМС, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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