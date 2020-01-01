Случаи коронавируса выявили на 26 судах ВМС США
Коронавирусную болезнь диагностировали у моряков на 26 кораблях ВМС США. Об этом сообщает пресс-служба ВМС в четверг, 23 апреля.
К тому же еще на 14 кораблях были выявлены заболевшие COVID-19, но эти моряки выздоровели.
Сейчас все эти корабли находятся на базах. При этом ни на одном из 90 американских военных кораблей, находящихся в море, нет случаев заражения вирусом - всего в составе ВМС США 297 военных кораблей.
Командование американского флота не указывает, на каких именно кораблях были выявлены заболевшие и их количество. Известно только, что COVID-19 выявлен уже у 1298 моряков.
Напомним, что на авианосце Теодор Рузвельт более 770 моряков заражены COVID-19. На коронавирус протестировали 99% членов команды военного корабля. У 3,9 тысячи человек анализ показал отрицательный результат.
В США более 45 тысяч жертв COVID-19
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