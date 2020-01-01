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Разрушается самый большой в мире айсберг

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В настоящее время айсберг А-68 движется на север от Антарктиды. Войдя в более теплые воды, он начнет разрушаться еще быстрее.
Айсберг А-68
Айсберг А-68
ESA

Крупнейший в мире айсберг А-68, который откололся от шельфового ледника в 2017 году, продолжает разрушается. Об этом сообщает BBC News.

Недавно было зафиксировано откалывание площадью 175 кв. км. от основного тела айсберга.

"Я постоянно удивляюсь, что нечто такое хрупкое так долго находилось в открытом море", - сказал профессор Адриан Лакман.

Ученый университета Суонси, сказал, что новый разлом может ознаменовать начало конца этого ледяного гиганта.

А-68 откололся от восточной части Антарктического полуострова. Фото: BBC
 

 
 
 

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Теги: Антарктида, видео, климат, фото, разрушение, айсберг
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Источник: korrespondent.net

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