Ученые значительно расширили список симптомов коронавируса

В расширенный перечень симптомов попали температура, кашель, озноб, одышка, тремор, мышечные и/или головные боли, боль в горле.

Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось до этого, к такому выводу пришли американские ученые, уведомили Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

В частности, к симптомам добавились боли в мышцах, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния.

Ранее в CDC к трем ключевым симптомам относили лихорадку, одышку и кашель.

Теперь список основной симптоматики расширился - о заболевании коронавирусом могут свидетельствовать температура, кашель, озноб, одышка, тремор, мышечные и/или головные боли, боль в горле, утрата вкуса или обоняния. Все эти симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения.

Отмечается, что у пожилых людей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, риск осложнений, вызванных коронавирусом, по-прежнему остается более высоким, чем у остальных групп.

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