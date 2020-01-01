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Ученые значительно расширили список симптомов коронавируса

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В расширенный перечень симптомов попали температура, кашель, озноб, одышка, тремор, мышечные и/или головные боли, боль в горле.
В список симптомов попали головные и мышечные боли
В список симптомов попали головные и мышечные боли
 
Количество симптомов коронавируса может быть значительно больше, чем сообщалось до этого, к такому выводу пришли американские ученые, уведомили Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
 
В частности, к симптомам добавились боли в мышцах, головная боль, а также потеря вкуса и обоняния. 
 
Ранее в CDC к трем ключевым симптомам относили лихорадку, одышку и кашель. 
 
Теперь список основной симптоматики расширился - о заболевании коронавирусом могут свидетельствовать температура, кашель, озноб, одышка, тремор, мышечные и/или головные боли, боль в горле, утрата вкуса или обоняния. Все эти симптомы могут проявляться в промежутке между вторым и 14-м днями после заражения.
 
Отмечается, что у пожилых людей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания, риск осложнений, вызванных коронавирусом, по-прежнему остается более высоким, чем у остальных групп.
 
Ранее украинский Минздрав назвал ключевые симптомы COVID. К ним вошли температура и кашель.
 
Напомним, ученые королевского колледжа Лондона назвали потерю вкуса и обоняния основными симптомами коронавируса. 

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Теги: США, ученые, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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