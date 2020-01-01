Президент ЮАР оконфузился с защитной маской

Сирил Рамафоса некоторое время не мог справиться с медицинской маской во время брифинга по коронавирусу.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса 23 апреля оконфузился во время брифинга. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Как видно на кадрах ролика, вначале Рамафоса надел маску на глаза, после чего она несколько раз соскочила с его лица.

Через некоторое время, президент ЮАР все же сумел надеть защитную маску.

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