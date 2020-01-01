Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Президент ЮАР оконфузился с защитной маской

Комментариев: 0
Сирил Рамафоса некоторое время не мог справиться с медицинской маской во время брифинга по коронавирусу.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса 23 апреля оконфузился во время брифинга. Видео инцидента опубликовано в соцсетях.

Как видно на кадрах ролика, вначале Рамафоса надел маску на глаза, после чего она несколько раз соскочила с его лица.

Через некоторое время, президент ЮАР все же сумел надеть защитную маску.

 

 
Также Корреспондент писал, что в ЮАР за свадьбу арестовали жениха и невесту.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: президент, курьезы, видео, ЮАР, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь