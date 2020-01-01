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В Гонконге возобновились акции протеста

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Чтобы не провоцировать полицию, протестующие соблюдают социальную дистанцию и носят защитные маски.
Протесты в Гонконге
Протесты в Гонконге

В Гонконге вновь проходят антиправительственные протесты, несмотря на карантинные ограничения.

Участники новых акций придерживаются правил карантина, учитывают дистанцию и носят маски.

В Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая.

Протестующие обвиняют правительство Китая в ограничении гарантированных основных прав и свобод.

 

 

 
 

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Теги: Китай, протесты, Гонконг, фоторепортаж, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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