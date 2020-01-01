В Гонконге возобновились акции протеста
Чтобы не провоцировать полицию, протестующие соблюдают социальную дистанцию и носят защитные маски.
В Гонконге вновь проходят антиправительственные протесты, несмотря на карантинные ограничения.
Участники новых акций придерживаются правил карантина, учитывают дистанцию и носят маски.
В Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая.
Протестующие обвиняют правительство Китая в ограничении гарантированных основных прав и свобод.
Cмотрите фотогалерею: В Гонконге возобновились акции протеста
Ранее сообщалось, что в Гонконге задержали более 400 протестующих.
Также Корреспондент писал, что во время протестров в Гонконге задержаны десятки студентов.
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