Чтобы не провоцировать полицию, протестующие соблюдают социальную дистанцию и носят защитные маски.

В Гонконге вновь проходят антиправительственные протесты, несмотря на карантинные ограничения.

Участники новых акций придерживаются правил карантина, учитывают дистанцию и носят маски.

В Гонконге с весны 2019 года продолжаются протесты против принятия закона об экстрадиции правонарушителей по запросам властей Китая.

Протестующие обвиняют правительство Китая в ограничении гарантированных основных прав и свобод.

Cмотрите фотогалерею: В Гонконге возобновились акции протеста

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