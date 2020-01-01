Грузия и Азербайджан ослабляют карантин
Со следующей недели власти Грузии и Азербайджана отменят часть карантинных запретов,которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Соответствующие решения были приняты в пятницу, 24 апреля, сообщают местные СМИ.
Так, правительство Грузии с понедельника, 27 апреля, отменяет запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков.
По данным Минздрава, в Грузии с 26 февраля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 431. Режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране введен всеобщий карантин и комендантский час.
А в Азербайджане с 27 апреля возобновляется продажа книг, газет, канцелярских товаров. Также смогут вернуться к своей работе репетиторы, однако запрещено проводить групповые занятия.
Кроме того, правительство разрешит работу торговых точек, а именно по продаже косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, ювелирных украшений.
Однако, остается в силе ограничение на деятельность торговых центров.
Напомним, 4 апреля власти Азербайджана приняли решение закрыть сухопутные и воздушные границы. По последним данным в стране выявили 1592 случая коронавируса, 21 человек скончался.
Ранее в Грузии запретили передвигаться на собственных автомобилях и находиться в помещениях без маски.
А в Азербайджане с 5 апреля закрыли границы и ввели смс-контроль за населением.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet