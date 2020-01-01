Грузия и Азербайджан ослабляют карантин

С понедельника в обеих странах отменят некоторые действовавшие ранее запреты, в частности на работу торговых точек.

Со следующей недели власти Грузии и Азербайджана отменят часть карантинных запретов,которые были введены в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Соответствующие решения были приняты в пятницу, 24 апреля, сообщают местные СМИ.

Так, правительство Грузии с понедельника, 27 апреля, отменяет запрет на движение транспорта и работу продовольственных рынков.

По данным Минздрава, в Грузии с 26 февраля число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 431. Режим чрезвычайного положения по коронавирусу продлен до 22 мая, в стране введен всеобщий карантин и комендантский час.

А в Азербайджане с 27 апреля возобновляется продажа книг, газет, канцелярских товаров. Также смогут вернуться к своей работе репетиторы, однако запрещено проводить групповые занятия.

Кроме того, правительство разрешит работу торговых точек, а именно по продаже косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, ювелирных украшений.

Однако, остается в силе ограничение на деятельность торговых центров.

Напомним, 4 апреля власти Азербайджана приняли решение закрыть сухопутные и воздушные границы. По последним данным в стране выявили 1592 случая коронавируса, 21 человек скончался.

Ранее в Грузии запретили передвигаться на собственных автомобилях и находиться в помещениях без маски.

А в Азербайджане с 5 апреля закрыли границы и ввели смс-контроль за населением.

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