Коронавирусом заражены более 870 российских военных

В тяжелом состоянии четверо военнослужащих, один из них - на искусственной вентиляции легких.

В российской армии проводят сплошное тестирование на коронавирус mil.ru

У 874 российских военнослужащих обнаружили коронавирус на 26 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, из них один - на искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести - 15 человек, у остальных нет клинических проявлений болезни.

Также коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов и у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений.

Кроме того, заболели 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил России.

В Минобороны РФ заявили, что во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, идет дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений.

По данным агентства Интерфакс , численность российских Вооруженных сил установлена указом президента в ноябре 2017 и составляет 1 902 758 человек. Из них 1 013 628 являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

На данный момент в РФ число зараженных коронавирусом приближается к 81 тысяче, 747 человек умерли.

Напомним, на 26 апреля в Вооруженных Силах Украины выявили 38 случаев COVID-19 . За период пандемии выздоровели 18 человек и двое скончались. На изоляции находятся 368 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet