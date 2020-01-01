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Коронавирусом заражены более 870 российских военных

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В тяжелом состоянии четверо военнослужащих, один из них - на искусственной вентиляции легких.
В российской армии проводят сплошное тестирование на коронавирус
В российской армии проводят сплошное тестирование на коронавирус
mil.ru
 
У 874 российских военнослужащих обнаружили коронавирус на 26 апреля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
 
Отмечается, что в тяжелом состоянии находятся четверо военнослужащих, из них один - на искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести - 15 человек, у остальных нет клинических проявлений болезни.
 
Также коронавирус обнаружен у 779 курсантов и слушателей военных вузов и у 192 преподавателей и воспитанников военных довузовских учреждений. 
 
Кроме того, заболели 245 человек из числа гражданского персонала Вооруженных сил России. 
 
В Минобороны РФ заявили, что во всех воинских частях и организациях военного ведомства ежедневно проводятся профилактические и диагностические мероприятия с личным составом, идет дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений.
 
По данным агентства Интерфакс, численность российских Вооруженных сил установлена указом президента в ноябре 2017 и составляет 1 902 758 человек. Из них 1 013 628 являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.
 
На данный момент в РФ число зараженных коронавирусом приближается к 81 тысяче, 747 человек умерли.
 
 
Напомним, на 26 апреля в Вооруженных Силах Украины выявили 38 случаев COVID-19. За период пандемии выздоровели 18 человек и двое скончались. На изоляции находятся 368 человек.

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Теги: Россия, военные, заражение, военнослужащие, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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