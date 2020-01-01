В Турции выпустят тысячи аппаратов ИВЛ до конца мая

В производстве участвуют крупнейшие турецкие компании, в том числе из оборонной отрасли: Baykar, Aselsan, Arcelik, BIOSYS.

Турция наладила производство аппаратов ИВЛ - уже к концу мая выпустят 5 тысяч машин. Об этом заявил технический директор компании Baykar Makina Сельчук Байрактар, пишет Укринформ в понедельник, 27 апреля.

"Секретом успеха были наши чувства милосердия, сострадания и справедливости, которые являются ценностями нашей цивилизации ... Нас побудила эта возможность дать источник дыхания людям в условиях мирового пандемии", - сказал Байрактар и добавил, что турецкий Минздрав уже заказал 5 тысяч приборов.

В Турции хотят обеспечить внутреннюю потребность в аппаратах, а в дальнейшем экспортировать их. В процессе создания сотрудничали крупные компании - в том числе оборонной отрасли: Baykar, Aselsan, Arcelik, BIOSYS.

Отметим, что в Турции зафиксировали самое низкое за 20 дней суточное количество смертей от COVID-19.

"Сегодня было зафиксировано наименьшее количество летальных случаев за последние 20 дней", - заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

За сутки в стране от COVID-19 умерли 99 человек, а в целом с начала эпидемии - 2805. При этом выявлено 2357 новых случаев заражения коронавируса, общее их количество достигло 110 130. По словам министра, уменьшилось число пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.

При этом количество пациентов, которые выздоровели от COVID-19 в Турции достигло 29 140, в том числе 3558 за последние сутки.

Напомним, что Британия будет производить полторы тысячи аппаратов ИВЛ в неделю. Новый аппарат ИВЛ получил одобрение британской службы здравоохранения. Первая партия из 40 устройств будет доставлена в госпитали "совсем скоро".

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