Какой праздник 27 апреля 2020: приметы, интересные факты

Сегодняшний день богат на самые разнообразные праздники. О Дне 50-процентной вероятности встречи с динозавром, Всемирном дне тапира и Дне азбуки Морзе – в материале Korrespondent.net.

Сегодняшний день – 117-й день года. До конца года остается 248 дней.

В понедельник, 27 апреля, можно отметить много различных праздников и интересных дат.

Международный день скульптуры – учрежден 2015 году и отмечается, чтобы популяризовать скульптуру как вид искусства и помочь людям как можно больше узнать о знаменитых скульптурных шедеврах.

День 50-процентной вероятности встречи с динозавром

День работников вахтового метода в России

День рождения "памперсов". В США запатентованы одноразовые подгузники "Памперс" 27 апреля 1965 года. Их создателем стал Виктор Миллз - американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и дедушка троих маленьких внуков.

Всемирный день графического дизайна

День святой Зиты (покровительница официантов, лакеев и домработниц). Зита родилась в 1212 году в деревне Монсаграти в Тоскане. В 12 лет она стала прислуживать в доме семьи Фатинелли. В течение долгого времени работодатели перегружали девочку работой, часто избивали. Зита переносила издевательства смиренно, что, в конце концов, смягчило отношения к ней хозяев и других слуг. Постоянное благочестие и терпение Зиты привели семью Фатинелли к христианскому обращению. Зиту хозяева сделали управляющей прислугой в доме. В 1696 году Зита была причислена к лику святых.

Всемирный день тапира. Тапир - травоядное млекопитающее, похожее на свинью, с коротким хоботом. Они требуют больших площадей нетронутой земли для поддержания генетически разнообразной популяции. Деятельность человека угрожает среде их обитания - все виды тапиров находятся под угрозой вымирания.

День азбуки Морзе в США. Азбука Морзе - способ передачи текста через серию сигналов. День азбуки Морзе отмечает годовщину рождения Сэмюэля Морзе, одного из разработчиков данной системы. Он был американским художником и внес свой вклад в изобретение однопроводной телеграфной системы, основанной на европейских телеграфах.

День мясных ребрышек в США

День свободы в ЮАР

День ветеранов в Финляндии

День безопасного транспорта в Иране

Национальный день Бейб Рут в США. В этот день бейсбольные болельщики по всей стране чествуют одного из величайших игроков бейсбола всех времен. В 1946 году у Бейб Рут был диагностирован рак.

День независимости в Сьерра-Леоне

День независимости в Того

День короля в Нидерландах

Международный день настольных игр

День спасения морских млекопитающих в США – создан, чтобы проинформировать общественность о проблемах, с которыми сталкиваются морские млекопитающие по весне.

День бесплатной стерилизации бездомных котов в США. Эта национальная программа помогает контролировать популяцию диких кошек на территории страны. Она была начата в 2010 году компанией Alley Cat Rescue с простой просьбы, чтобы ветеринары и организации предложили бесплатно стерилизовать одичавших кошек в течение одного дня

Национальный день маленькой избалованной собаки в США. Это день, когда люди делают что-то приятное для своих собак, уделяют им немного больше внимания и балуют их

День лягушки в США

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Церковные праздники

Сегодня День памяти святых мучеников Виленских. Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий - православные христиане, убитые в Великом княжестве Литовском в 40-х годах XIV века. Первоначально почитались в Беларуси и Литве, а в 1374 году, после принесения частиц их мощей в Константинополь, были канонизированы константинопольским патриархом Филофеем.

Народные праздники

Сегодня Мартын Лисогон. В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Мартина I, папы Римского.

Верующие в церквях молились преподобному Мартину и просили его вылечиться от заболеваний.

Другие названия праздника: День Мартына, Вороний праздник, Птичьи обереги. В этот день запрещается охотиться на лисиц, которые бросают свои старые норы и пытаются отыскать себе новое жилье.

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Что нельзя и что можно делать в день Мартына Лисогона, 27 апреля

В этот день не рекомендуется гнать со двора воронов, в противном случае они будут обижены на вас и могут наслать неприятности на ваш дом

Нельзя обманывать и льстить, иначе можно беду накликать на себя и своих близких, в основном это касается денежных проблем

Запрещается давать обещания

Нельзя вступать в ссоры, которые перерастут в серьезный конфликт

Запрещается назначать на 27 апреля судебные разбирательства. Если же это невозможно, то необходимо утром взять икону своего Ангела-Хранителя и просить у него помощи

Нельзя стирать вместе вещи супруга и супруги, иначе семейную пару ожидает ссора. Вначале стирали мужскую одежду, после чего приступали к женской

Приметы 27 апреля

Легкие облака опережают большие массы туч – жди дождя или ветра

Лягушки начали занудно квакать – необходимо прикрыть макушку зонтом

Кукушка куковать начала – пора отправляться в лес по грибы

Если на Мартына теплый день – жди похолодания

Грязно и мокро в этот день – жди хорошую пашню



Что происходило 27 апреля

1509- папа Римский Юлиан II отлучил от церкви Венецию

1521 - на филиппинском острове Мактан в стычке с туземцами погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан

1644 - впервые в Канаде высадили пшеницу

1940 - по приказу Генрих Гиммлера вблизи Кракова (Польша) создан концентрационный лагерь Аушвиц. Он стал первым концлагерем, предназначенным для массового уничтожения людей

Именинники

В этот день именины празднуют: Иван, Антон, Евстафий, Мартин, Азат, Ардалион, Валентин, Епифан, Марианна, Христофор.



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