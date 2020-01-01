Военные расходы в мире на максимуме за 10 лет

Украина поднялась в мировом рейтинге военных расходов на 6 позиций и занимает 35 место в мире.

В 2019 году военные расходы в мире достигли десятилетнего максимума. Такой вывод сделал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в докладе, опубликованном в понедельник, 27 апреля.

По данным исследования, за прошлый год военные расходы выросли до 1,92 триллиона долларов.

При этом 62% расходов приходится на пять крупнейших стран – США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию.

По сравнению с 2018 годом, общие мировые военные расходы выросли на 3,6% и это самый большой годовой прирост затрат с 2010 года.

Так, военные расходы США увеличились на 5,3% – до 732 миллиардов долларов, что составляет 38% мировых расходов. Военные расходы Китая достигли 261 миллиарда долларов, или на 5,1% больше, чем годом ранее. Россия увеличила расходы на 4,5% - до 65,1 миллиарда долларов (3,9%).

В десятку также вошли Франция (50,1 млрд долл), Германия (49,3), Великобритания (48,7), Япония (47,6) и Южная Корея (43,9).

Тем временем, все 29 стран-членов НАТО вместе потратили 1,04 триллиона долларов, значительно увеличив военные расходы за счет Германии (на 10% – до 49,3 миллиарда долларов).

На Ближнем Востоке военные расходы Ирана в 2019 году сократились на 15% до 12,6 миллиарда долларо, несмотря на обострение напряженности в отношениях с США и соперниками в регионе. В SIPRI заявили, что резкое сокращение военных расходов Ирана совпало с санкциями США после выхода Вашингтона из международной ядерной сделки 2015 года.

По данным SIPRI, Украина в 2019 году потратила 5,2 миллиарда долларов на военные нужды, что на 9,3% больше, чем в позапрошлом году. В 2018-м Украина для наращивания оборонительных сил потратила на 21% больше, чем годом ранее (4,8 миллиарда долларов).

Таким образом, Украина оказалась на 35 месте по уровню оборонных расходов в мировом измерении, поднявшись с 41 годом ранее.

В исследовании также отмечается, что мировые военные расходы в 2019 году составили 2,2% мирового ВВП, что составляет примерно 249 долларов на человека.

"Мировые военные расходы в 2019 году были на 7,2% больше, чем в 2010 году. Это свидетельствует о том, что в последние годы прирост военных расходов ускорился", - говорит доктор Нан Тянь, исследователь SIPRI.

По его словам, это самый высокий уровень расходов в мире, начиная от глобального финансового кризиса 2008 года и, вероятно, представляет собой пик оборонных расходов.

Стоит отметить, что оборонный бюджет-2020 Украины будет рекордным - на национальную безопасность и оборону предусмотрены расходы в размере 245,8 млрд грн.

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