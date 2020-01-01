Праздники недели: что будем отмечать 27 апреля - 3 мая 2020 года

Наступившая неделя - 18-я в 2020 году, заканчивается второй весенний месяц. Korrespondent.net расскажет о всех важных датах этой недели.

Узнайте какие праздники будут 27 апреля - 3 мая 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Какой праздник 27 апреля 2020 года

В этот понедельник не отмечают международных праздников, но есть ряд важных для некоторых стран. Так, в Нидерландах отмечают День короля, в Словении - День сопротивления и оккупации, в Финляндии - Национальный день ветеранов.

День короля в Нидерландах. eurocontact39.ru

Также 27 апреля считают днем рождения памперсов, ведь именно в этот день в 1965 году компанией Pampers был запатентован одноразовый подгузник.

В народе вспоминают папу Римского Мартина I. На Руси начиная с этого периода начиналась охота на лис. Это лесное животное слепнет и глохнет, поэтому нередко становится легкой добычей.

Также почитают 27 апреля воронов, для них специально оставляют кашу в полях. Люди верили, что птицы будут оберегать хозяйство.

Что можно делать, а что нельзя:

Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Не стоит стричь ногти – к неприятностям.

Желательно не ходить в гости, чтобы не оставить в чужом доме свое благополучие и успех.

Памятные даты 27 апреля:

в 1908 году фигурное катание внесли в список олимпийских видов спорта;

в 1906 году в Петербурге вышел первый номер газеты Украинский вестник;

в 1978 году началась гражданская война в Афганистане, которая длится до сих пор, Апрельская революция.

В этот день родились:

американский изобретатель Сэмюэл Морзе;

18-й президент США Улисс Грант;

актеры Евгений Моргунов, Анук Эме.

Памятные даты 28 апреля 2020 года

Начиная с 2003 года, ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда. Праздник - реальная возможность напомнить о праве каждого на безопасные и здоровые условия труда на всех уровнях, когда правительства, работодатели и работники активно участвуют в обеспечении безопасной и безвредной для здоровья производственной среды, четко оговорены права и обязанности, а наивысший приоритет отдается принципу профилактики.

По православному календарю второй вторник после Пасхи - Радоница. Это день поминовения усопших, или Пасха усопших. Традиция приходить на кладбище и поминать родственников яйцами и пасхальными яствами, приносить цветы - существует не одно столетие и противоречит походам на кладбище в день Пасхи. После Пасхи места захоронений нельзя посещать еще 9 дней. На Радоницу принято угощать нищих и детей.

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Накануне Дня независимости, в Израиле отмечают День павших в войнах Израиля.

По народному календарю - Пудов день, принято осматривать ульи, выносить их поближе к цветущей растительности.

Что можно делать, а что нельзя:

Рекомендуется завершить все запланированные ранее дела.

Нельзя врать, ссориться.

Памятные даты 28 апреля:

в 1914 году в США запатентовали воздушный кондиционер;

в 1925 году появилось постановление о прописке в СССР;

в 1945 году начался штурм Рейхстага, был казнен Бенито Муссолини;

в 2001 году состоялся полет в космос первого космического туриста, им стал американский миллионер Деннис Тит

В этот день родились:

5-й президент США Джеймс Монро;

иракский президент Саддам Хусейн;

актрисы Джессика Альба и Пенелопа Крус;

итальянский автомобилестроитель Ферруччо Ламборгини.

Что будем отмечать 29 апреля 2020 года

Ежегодно с 1982 года весь мир отмечает Международный день танца. Идея данного праздника — объединение всех направлений танца, как единой формы искусства.

В Израиле 29 апреля отмечают День независимости.

Также в мире празднуют Международный день желаний. Он установлен в США в 70-х годах ХХ века появлением фонда, который исполняет желания умирающих и тяжелобольных детей. С тех пор, 29 апреля, благотворительные организации во всем мире дарят радость больным малышам.

Что можно делать, а что нельзя:

Принято убирать в доме и во дворе.

Рекомендуется высадить яблони, рябину, красную и черную смородину.

Нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность.

Не стоит ходить в парикмахерскую и делать любые манипуляции с волосами. "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет", - гласит народная мудрость.

Памятные даты 29 апреля:

в 1770 году английский капитан Джеймс Кук высадился у берегов Австралии;

в 1897 году английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии электрона;

в 1913 году швед Гидеон Сундбек запатентовал застежку “молнию”;

в 1918 году Центральная Рада приняла Конституцию УНР, которая так и не вступила в силу, начало гетманата Павла Скоропадского;

в 1932 году в СССР создали бригады содействия милиции Бригадмил;

в 1993 году Букингемский дворец открыли для туристов.

В этот день родились:



актеры Жан Рошфор, Лариса Удовиченко, Ума Турман и Мишель Пфайффер.

События 30 апреля 2020 года, которые надо запомнить

В мире с 2011 года отмечают Международный день джаза, а в Украине - День пограничника. Ранее праздник отмечали на два дня раньше, но с 2018 года пограничники отмечают профессиональный праздник именно в последний день апреля.

Также 30 апреля в Мексике празднуют День ребенка, во Вьетнаме - День победы, День рождения Будды - в Южной Корее, День рождения короля - в Швеции.

Традиционный весенний фестиваль - Вальпургиева ночь (кельтский праздник Бельтейн) проходит в ночь с 30 апреля на 1 мая. В народе считается, что это время пиршества ведьм на горных вершинах. Принято собирать лекарственные травы, изгонять демонов. Считалось, что рожденные в этот день обладают магическими способностями.

В народе отмечают день Зосима Пчельника, принято употреблять мед в любом виде.

Памятные даты 30 апреля:

в 311 году римский правитель Галерий подписал эдикт, разрешающий открыто исповедовать христианство;

в 1722 году в английской прессе впервые была упомянута игра в бильярд;

в 1789 году состоялась первая церемония инаугурации президента США, им был Джордж Вашингтон;

в 1854 году в Бразилии пустили железную дорогу;

в 1900 году состоялась аннексия США Гавайских островов;

в 1945 году покончил жизнь самоубийством Адольф Гитлер.

В этот день родились:

австрийский математик Карл Фридрих Гаусс;

швейцарский психиатр Эйген Блейлер, выявивший шизофрению;

чешский писатель Ярослав Гашек;

Карл XVI Густаф - король Швеции с 1973 года;

датский режиссер Ларс фон Триер;

певец Филипп Киркоров;

актрисы Кирстен Данст и Галь Гадот.

Есть ли церковный праздник 1 мая 2020 года

1 мая - Международный день труда, который отмечается и в Украине, даже является выходным днем. Ранее праздник носил название Дня международной солидарности трудящихся в память о дне, когда работники в Чикаго устроили забастовку, и потребовали 8-часовой рабочий день. В связи с пандемией коронавируса, праздничные мероприятия к 1 мая отменены по всему миру.

Кроме того, обычно во Франции устраивают Фестиваль попугая (в 2020 году отменен), в Испании отмечают праздник Майос, в США - День права и День детского здравоохранения.

В народе отмечают Живин день и Кузьмы Огородника.

Что можно делать, а что нельзя:

При высаживании в землю семян и рассады, загадывают желание. Если посадка даст всходы, то оно осуществится.

Нельзя никому завидовать сглаз вернется бумерангом.

Памятные даты 1 мая:

в 1707 году состоялось объединение Англии с Шотландией в Великобританию;

в 1840 году в Англии появились первые почтовые марки номиналом 1 и 2 пенса;

в 1884 году в Чикаго (США) начали строить первый в мире небоскреб - 10-этажный дом;

в 1899 году в аптеках впервые стали продавать аспирин;

в 1918 году состоялся первый парад Красной Армии на Ходынском поле в Москве;

в 2004 году членами ЕС стали Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Эстония, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия;

в 2009 году в Швеции легализовали однополые браки.

В этот день родились:

режиссер Джон Ву.

Что надо знать о 2 мая 2020 года

День астрономии отмечают дважды в год - весной и осенью, но даты праздника плавающие. Обычно в эти дни проходит масса мероприятий в астрономических клубах, обсерваториях, на радио и ТВ.

Также 2 мая - День тунца, который был установлен ООН с целью обратить внимание на сохранение рыбных ресурсов планеты и поделиться передовыми наработками в данной сфере.

День Мадрида отмечается в Испании ежегодно в память о дне, когда произошло восстание против французских войск, захвативших ранее Мадрид. Очень быстро бунт был подавлен, но дата вошла в историю.

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В Иране отмечают День учителя.

Что можно делать, а что нельзя:

Нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Категорически запрещены ссоры в семье.

Лучше не начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

Памятные даты 2 мая:

в 1509 году основана столица Пуэрто-Рико - Сан Хуан;

в 1848 году во Львове создана политическая организация Главная русская рада.

В этот день родились:

российская императрица Екатерина ІІ;

писатели Джером К. Джером и Бенджамин Спок;

футболист Дэвид Бэкхем;

певица Лили Аллен;

актер Дуэйн Скала Джонсон.

Что можно делать 3 мая 2020 года, запреты дня

Всемирный день свободы печати отмечается с 1993 года, он является напоминанием мировому сообществу о том, что свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. В этот день вспоминают профессиональных работников СМИ, которые погибли при исполнении своих обязанностей. Ежегодно 3 мая проходит вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано.

3 мая отмечают Всемирный день Солнца, в Польше - Национальный праздник Третьего мая (день принятия первой Конституции страны в 1791 году), в Японии - День Конституции, в Литве - День матери.

Всемирный день Солнца. pixabay.com

По народному календарю этот день - Окликание предков. Ранее, пожилыми женщинами было принято ходить на кладбище и окликать родителей. Считалось, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет божий. Поэтому накрывали богатый стол, молились всей семьей.

Что можно делать, а что нельзя:

Нельзя ловить рыбу и ссориться.

Если помолиться за успех на работе, то вскоре ждет повышение и рост в карьере.

Нельзя планировать, устраивать крестины и другие громкие празднования.

Памятные даты 3 мая:

в 1494 году Христофор Колумб открыл Ямайку;

в 1902 году в США основана компания Pepsi;

в 1904 году американский изобретатель Джон Паркер запатентовал первую письменную ручку;

в 1937 году роман Маргарет Митчелл “Унесенные ветром” получил Пулитцеровскую премию

день рождения спама с 1978 года

В этот день родились:

церковный и государственный деятель Сергий Радонежский;

итальянский политик Николо Макиавелли;

актеры Бинг Кросби, Мэри Астор, Наталья Андрейченко.

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