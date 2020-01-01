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В Сирии заявили о жертвах при перехвате ракет Израиля

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Трое мирных жителей были убиты и трое других получили ранения, в том числе шестилетний ребенок.
Якобы последствия падения израильских ракет в Сирии
Якобы последствия падения израильских ракет в Сирии
SANA

Противовоздушная оборона Сирии перехватила израильские ракеты, выпущенные из воздушного пространства Ливана в сторону сирийской территории. При этом есть погибшие и раненые, сообщает сирийское государственное информагентство SANA в понедельник, 27 апреля.

"Трое мирных жителей были убиты и трое других получили ранения, в том числе шестилетний ребенок, из-за ракетной агрессии Израиля", – говорится в сообщении.

Утверждается, что в 4:55 утра израильские военные самолеты над южным районом Ливана выпустили несколько ракет по территории Сирии. Они якобы упали на жилые дома в Худжайре и Адлии в окрестностях Дамаска.

"Противовоздушная оборона немедленно отреагировала на вражеские ракеты и сбила большинство из них", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Сирии заявили о жертвах при перехвате ракет Израиля

Ранее в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что сирийские власти виновны в боевом применении отравляющих веществ в провинции Хомс в марте 2017 года.

Израиль нанес ракетные удары по Сирии

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Теги: Израиль, Сирия, ракета, ракеты, фото, жертвы, погибли, Конфликт в Сирии, погибшие, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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