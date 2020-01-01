Слова депутата, оправдывающие сбитие рейса МАУ, противоречат позиции Ирана

В Иране отмежевались от скандального заявления депутата и уже дали его словам правовую оценку.

Иран отмежевался от заявлений депутата, оправдывавшего сбитие самолета МАУ, и дал его словам "соответствующую правовую оценку". Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины по итогам разговора между Дмитрием Кулебой и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в понедельник, 27 апреля.

"Министр иностранных дел Ирана отметил, что заявление одного из иранских депутатов, ранее возмутившее общественное мнение в Украине, не соответствует действительности и официальной позиции Ирана и уже получило соответствующую правовую оценку. Он также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования", - сказано в сообщении.

Зариф заверил, что Иран стремится как можно быстрее расследовать трагедию, выяснить все ее обстоятельства, установить виновных в произошедшем, и привлечь их к ответственности.

Кулеба в свою очередь отметил, что Украина настроена на дальнейший диалог с целью выяснения всех обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты положенных компенсаций родным и близким жертв катастрофы.

Глава МИД Украины подчеркнул, что настаивает на передаче Украине черных ящиков сбитого самолета, согласно Чикагской конвенции, "с последующим решением о месте их расшифровки и изучения с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии".

Ранее в апреле представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи заявил, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер МАУ. По его словам, движение самолета было очень подозрительным.

В свою очередь вице-премьер-министр Вадим Пристайко заявил, что Украина ожидает немедленного объяснения от Ирана по поводу скандального заявления депутата.

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