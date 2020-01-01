Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории. На борту находилось около десяти тысяч раненых и беженцев.

Теплоход Армения, потопленный немецкой авиацией в ноябре 1941 года, был обнаружен на дне Черного моря. Судно лежит в 15 милях от берегов Крыма на глубине 1500 метров, сообщает Русское географическое общество.

Гибель теплохода – одна из самых масштабных катастроф в море в истории человечества. По оценкам специалистов, на борту находилось от шести до 10 тысяч беженцев и раненых, спастись почти никому не удалось.

В начале Второй мировой войны судно в Одессе было переоборудовано в санитарно-транспортное.

6 ноября 1941 года теплоход вышел из порта в Севастополе. Этой же ночью Армения зашла в ялтинский порт, взяв еще людей и груз - архивы, музейные коллекции. На борту, помимо раненых солдат и офицеров, находились беженцы, включая партийных работников, врачей и сотрудников пионерского лагеря Артек с семьями.

Теплоход, не дожидаясь темноты, в сопровождении двух сторожевых катеров взял курс на Туапсе.

Буквально через пару часов судно подверглось атаке авиации. Армения затонула за четыре минуты.

Cмотрите фотогалерею: В Черном море нашли затопленный во время войны теплоход Армения

Напомним, что корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя.

Также Korrespondent.net писал, что около 100 тысяч моряков не могут покинуть суда из-за коронавируса.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet