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В Черном море нашли затопленный во время войны теплоход Армения

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Гибель судна считается одной из самых масштабных морских катастроф в истории. На борту находилось около десяти тысяч раненых и беженцев.
Судно затонуло за 4 минуты
Судно затонуло за 4 минуты
rgo.ru

Теплоход Армения, потопленный немецкой авиацией в ноябре 1941 года, был обнаружен на дне Черного моря. Судно лежит в 15 милях от берегов Крыма на глубине 1500 метров, сообщает Русское географическое общество.

Гибель теплохода – одна из самых масштабных катастроф в море в истории человечества. По оценкам специалистов, на борту находилось от шести до 10 тысяч беженцев и раненых, спастись почти никому не удалось.

В начале Второй мировой войны судно в Одессе было переоборудовано в санитарно-транспортное. 

6 ноября 1941 года теплоход вышел из порта в Севастополе. Этой же ночью Армения зашла в ялтинский порт, взяв еще людей и груз - архивы, музейные коллекции. На борту, помимо раненых солдат и офицеров, находились беженцы, включая партийных работников, врачей и сотрудников пионерского лагеря Артек с семьями.

Теплоход, не дожидаясь темноты, в сопровождении двух сторожевых катеров взял курс на Туапсе.

Буквально через пару часов судно подверглось атаке авиации. Армения затонула за четыре минуты.

Напомним, что корабль ВМС Венесуэлы потопил сам себя.

Также Korrespondent.net писал, что около 100 тысяч моряков не могут покинуть суда из-за коронавируса.
 

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Теги: война, авиация, Черное море, судно, корабль, катастрофа, Вторая мировая война, атака, теплоход
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Источник: korrespondent.net

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