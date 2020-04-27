В Турции введут комендантский час на 1-3 мая

Ранее президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что подобные меры будут предприниматься каждые выходные до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Трехдневный комендантский час будет введен в Турции с 1 по 3 мая

Президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении к нации объявил, что с 1 по 3 мая в 31 провинции страны вводится трехсуточный комендантский час в связи с пандемией коронавируса. Об этом, в понедельник, 27 апреля сообщает РИА Нововсти.

"С 1 по 3 мая в 31 провинции республики будет введен комендантский час. В пятницу магазины будут открыты с 9.00 до 14.00", - сообщил турецкий лидер.

Таким образом турецкие власти надеются сократить количество заражений коронавирусом.

По данным Минздрава Турции, в стране инфицированы более ста десяти тысяч граждан. Однако за сутки количество заразившихся COVID-19 показало самый низкий результат за весь апрель - чуть более двух тысяч.

Коронавирус был выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 110 тысяч человек. Умерли 2 805 человек, выздоровели 29,1 тысяч.

Ранее Турция заявила, что собирается открывать туристический сезон в конце мая. Будут принимать курортников те отели, которые получили "сертификаты здоровья", однако при этом в стране планируется уход от системы питания "шведский стол".

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