В Туркменистане бюджетницам запретили красить волосы и делать маникюр

Также женщинам запретили носить на работу "широкие воротники, богато украшенные национальными узорами". Власти считают, что воротники должны быть скромными.

Чиновниц и работниц бюджетных учреждений Ашхабада обязали придерживаться "правил на внешний вид". Об этом сообщает туркменская служба Радио Свобода/Радио Азатлык.

Бюджетницам, в том числе преподавательницам школ и вузов, запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.

"На собраниях в школах не дают внятных объяснений причин новых запретов. Но граждане, обсуждая это между собой, говорят об очередной попытке властей одеть женщин одинаково, объясняя это национальными традициями. С другой стороны, по мнению женщин, власти таким образом хотят оказать давление на сферу косметических услуг, цены на которые в последнее время очень выросли", - рассказал источник Радио Азатлык.

Власти Туркменистана уже не первый раз пытаются повлиять на внешний вид женщин страны. В 2018 году в стране ввели штрафы за яркий макияж и маникюр. Тогда же женщин обязали носить длинные, до пола, платья, которые не облегают тело.

Мужчин республики также коснулись требования властей к внешнему виду. В феврале 2020 года в Лебапском регионе Туркменистана всем бюджетникам запретили красить седые волосы.

Ранее в Туркменистане гражданам запретили говорить о коронавирусе и пандемии, а журналистам запретили даже использовать слово "коронавирус".

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