ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы

Больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

Во втором квартале 2020 года 195 миллионов человек по всему миру потеряют работу из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в апрельском докладе ООН.

"Кризис, вызванный пандемией COVID-19, погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности", - считают аналитики организации.

Согласно прогнозу организации, больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

Ранее агентство Bloomberg предрекло рекордный уровень безработицы в США со времен окончания Великой депрессии, после чего последует умеренное и затяжное восстановление. Как сообщалось, за три недели работу потеряли 17 миллионов американцев. Данные предоставило Министерство труда.

О резком росте безработицы заявили во Франции. Количество безработных в стране составляет - 3732500 человек.

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