Швейцария готовится постепенно открывать границы

Ослабить ограничения на пересечение границы пока планируют только для некоторых категорий людей.

Швейцария вместе с соседствующими с ней странами изучает варианты постепенного открытия границ. Об этом со ссылкой на Федеральный департамент юстиции и правопорядка Швейцарии пишет Xinhua в среду, 29 апреля.

"Во время видеоконференции, в которой приняли участие министры юстиции и внутренних дел государств Шенгенской зоны, был достигнут консенсус относительно намерения постепенно отменить ограничения на путешествия. В то же время не допустить распространения коронавируса должно оставаться приоритетом", - сказано в публикации.

При этом Федеральный совет Швейцарии на этой неделе должен принять решение, как воплотить "целевое послабление" на границе, то есть постепенно отменять запрет для определенных категорий людей.

Как свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы Швейцарии, с начала марта, когда страна закрыла свои границы почти для всех иностранцев, во въезде в Швейцарию отказали 56 тысячам человек.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в Швейцарии стабилизируется, и количество новых случаев инфицирования COVID-19 ежедневно уменьшается.

Напомним, что в Швейцарии частично ослабили карантин. В стране начали открываться некоторые магазины, занимающиеся продажей строительных материалов, хозяйственных и садоводческих товаров.

Ранее в Швейцарии власти решили снимать карантинные меры в три этапа. Следующий этап послабления ограничений намечен на 11 мая, тогда откроются школы, а также все остальные магазины и рынки.

С 8 июня в Швейцарии планируется возобновление занятий в университетах, а также начало работы развлекательных центров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet