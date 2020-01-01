Праздники 29 апреля: День Ирины, приметы и традиции
Сегодняшняя среда - 119-й день года. До конца года остается 246 дней.
Какой праздник 29 апреля 2020
- Международный день танца - инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727-1810), вошедшем в историю как "отец современного балета".
- День украинского футбола отмечают. В 1992 году в этот день национальная сборная Украины в Ужгороде провела первый в истории официальный матч, занесенный в реестр ФИФА.
- День независимости Израиля. Праздник отмечается торжественными приемами, иногда военными парадами. Военные базы открыты для посещения, устраиваются воздушные парады, демонстрируется оснащение военно-морского флота. Накануне праздника вручаются государственные премии в области литературы, искусства, научных исследований. И везде по всей стране вывешивают государственные флаги.
- Всемирный день исполнения Детских Желаний. В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин решил осуществить мечту больного раком четырехлетнего мальчика Кристофера, прокатив его на полицейском вертолете. После того, как Кристофера не стало, в его честь организовали фонд имени Кристофера Джеймса Грейчуса, деньги из которого идут на исполнение желаний смертельно больных детей.
- День загадочных чердаков
- День рождения застежки-молнии
- День животных в Аргентине
- День жареных креветок скампи в США
- День Сева в Японии
- Праздник "цветочного аромата" в Египте
- День канадского кино
- День посадки деревьев в Колумбии
- Всемирный день канцтоваров
- Международный день защиты от шума
- Международный день собак-поводырей
- День борьбы с пищевыми отходами
- День "денима"
- День свободы форматов данных
- Фестиваль виски в Великобритании
Что происходило 29 апреля
- 1429 - Жанна д'Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан
- 1624 - Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции
- 1707 - отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединения Англии и Шотландии в новое государство Великобританию
- 1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии
- 1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона
- 1918 - на Хлеборобском конгрессе в Киеве гетманом Украины был избран Павел Скоропадский
- 1945 - Гитлер и Ева Браун обвенчались накануне гибели.
- 1945 - В бою в рейхсканцелярии в Берлине погиб шеф гестапо Г. Мюллер (по некоторым данным, не погиб, а бежал на Запад).
- 1975 - Последние американские войска покинули Вьетнам.
- 1975 - В Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.
- 1982 - Население Китая превысило отметку миллиард человек.
Кто родился 29 апреля
- 1955 - Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино
- 1958 - Мишель Пфайффер, американская актриса
- 1970 - Андре Агасси, американский теннисист, первая ракетка мира (1995-2000), олимпийский чемпион
- 1970 - Ума Турман, американская актриса и модель
Народный праздник 29 апреля
Среду, 29 апреля, по народному календарю называют днем Ирины Рассадницы. В это время было принято сажать рассаду капусты и томатов.
Наши предки обычно этот день проводили в огороде – белили деревья, высаживали овощи или ухаживали за уже растущими. Особое внимание уделяли капусте – считалось, что если высадить ее на Ирину Рассадницу, то она будет большой, вкусной и сочной.
Что нельзя делать 29 апреля
- Сегодня не стирали, не убирали, не занимались рукоделием
- Женщине, которая высаживала капусту, запрещалось есть хлеб. Считалось, что крошки привлекут кур, и те всю рассаду затопчут
- Нельзя срывать любые растения, иначе человека ждет чередой неудач
- Запрещается в этот день нецензурно выражаться, завидовать, ревновать и оскорблять кого-либо. Слова, сказанные в этот священный день, обретают совсем другой смысл, они могут поссорить вас с человеком навсегда
- В этот день запрещается выяснять отношения супругам
- Запрещается стирать и гладить в этот день постельное белье и полотенца, иначе подхватите лихорадку, которая заставит вас долго лежать в кровати
- Не желательно заниматься рукоделием
- Нельзя выкапывать землю руками, иначе привлечете к себе кожные заболевания
Приметы
- Если высадить капусту на Ирину Рассадницу, то она вырастет большой и сочной
- Задул западный ветер – к сырости
- Яркая радуга – жди плохой погоды
- Много кучевых облаков в небе – к погоде без осадков
- Лисицу в этот день встретил – стоит ждать беды
- Если вороны пролетели над домом в этот день – это ни к чему хорошему не приведет
- В этот день особое внимание нужно уделять домовым, которые требуют к себе повышенного внимания и заботы. Если человек забудет о домовом, то тот ему припомнит это, и будет вредить весь год
- Нельзя в этот день охотиться, только рыбалка разрешается
- Если в этот день увидели сороку – быть беде
- Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето
- Погода резко испортилась – приближается лето
Поздравления Ирины с именинами
Ира, в этот день прекрасный твой
Искренне тебя я поздравляю.
Для любви сердечко ты открой,
Быть любимой и любить желаю.
Будь счастливой всем врагам назло,
Трудностям отважно улыбайся.
Я желаю, чтоб тебе везло,
Первой быть во всем всегда старайся!
***
Поздравляю я, Ирина,
У тебя ведь именины.
Будь любимой и прекрасной
И, как звездочка, ясной.
Будь веселой и здоровой,
Необычной, яркой, новой.
Пусть тебя все замечают,
Быть похожими мечтают.
***
Милая Ирина! Поздравляю тебя с именинами! В День Ангела желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась на высоте. Пусть каждый твой новый день будет лучше предыдущего! Не переставай мечтать, и твои желания обязательно сбудутся.
***
Дорогая Ирина! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю легкости во всех начинаниях. Не живи прошлым, смотри только вперед. Всегда верь в себя и свои силы. Пусть темные тучи никогда не закрывают собой ясное небо твоего счастья!
Именинники 29 апреля
Также сегодня, помимо Ирин, именинниками являются: Феодора, Василиса, Галина, Агапия, Леонид, Ника, Хариесса, Хиония Павел, Тимофей, Михаил.
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