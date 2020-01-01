Праздники 29 апреля: День Ирины, приметы и традиции

Сегодня в Украине отмечают День футбола, а также вспоминают об Ирине Рассаднице. Все интересные подробности о 29 апреля – в материале Korrespondent.net.

Сегодняшняя среда - 119-й день года. До конца года остается 246 дней.

Какой праздник 29 апреля 2020

Международный день танца - инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727-1810), вошедшем в историю как "отец современного балета".

День украинского футбола отмечают. В 1992 году в этот день национальная сборная Украины в Ужгороде провела первый в истории официальный матч, занесенный в реестр ФИФА.

День независимости Израиля. Праздник отмечается торжественными приемами, иногда военными парадами. Военные базы открыты для посещения, устраиваются воздушные парады, демонстрируется оснащение военно-морского флота. Накануне праздника вручаются государственные премии в области литературы, искусства, научных исследований. И везде по всей стране вывешивают государственные флаги.

Всемирный день исполнения Детских Желаний. В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин решил осуществить мечту больного раком четырехлетнего мальчика Кристофера, прокатив его на полицейском вертолете. После того, как Кристофера не стало, в его честь организовали фонд имени Кристофера Джеймса Грейчуса, деньги из которого идут на исполнение желаний смертельно больных детей.

День загадочных чердаков

День рождения застежки-молнии

День животных в Аргентине

День жареных креветок скампи в США

День Сева в Японии

Праздник "цветочного аромата" в Египте

День канадского кино

День посадки деревьев в Колумбии

Всемирный день канцтоваров

Международный день защиты от шума

Международный день собак-поводырей

День борьбы с пищевыми отходами

День "денима"

День свободы форматов данных

Фестиваль виски в Великобритании

Whisky Intelligence

Что происходило 29 апреля

1429 - Жанна д'Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан

1624 - Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции

1707 - отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединения Англии и Шотландии в новое государство Великобританию

1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии

1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона

1918 - на Хлеборобском конгрессе в Киеве гетманом Украины был избран Павел Скоропадский

1945 - Гитлер и Ева Браун обвенчались накануне гибели.

1945 - В бою в рейхсканцелярии в Берлине погиб шеф гестапо Г. Мюллер (по некоторым данным, не погиб, а бежал на Запад).

1975 - Последние американские войска покинули Вьетнам.

1975 - В Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.

1982 - Население Китая превысило отметку миллиард человек.

Кто родился 29 апреля

1955 - Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино

1958 - Мишель Пфайффер, американская актриса

1970 - Андре Агасси, американский теннисист, первая ракетка мира (1995-2000), олимпийский чемпион

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1970 - Ума Турман, американская актриса и модель

Народный праздник 29 апреля

Среду, 29 апреля, по народному календарю называют днем Ирины Рассадницы. В это время было принято сажать рассаду капусты и томатов.

Наши предки обычно этот день проводили в огороде – белили деревья, высаживали овощи или ухаживали за уже растущими. Особое внимание уделяли капусте – считалось, что если высадить ее на Ирину Рассадницу, то она будет большой, вкусной и сочной.

Что нельзя делать 29 апреля

Сегодня не стирали, не убирали, не занимались рукоделием

Женщине, которая высаживала капусту, запрещалось есть хлеб. Считалось, что крошки привлекут кур, и те всю рассаду затопчут

Нельзя срывать любые растения, иначе человека ждет чередой неудач

Запрещается в этот день нецензурно выражаться, завидовать, ревновать и оскорблять кого-либо. Слова, сказанные в этот священный день, обретают совсем другой смысл, они могут поссорить вас с человеком навсегда

В этот день запрещается выяснять отношения супругам

Запрещается стирать и гладить в этот день постельное белье и полотенца, иначе подхватите лихорадку, которая заставит вас долго лежать в кровати

Не желательно заниматься рукоделием

Нельзя выкапывать землю руками, иначе привлечете к себе кожные заболевания

Приметы

Если высадить капусту на Ирину Рассадницу, то она вырастет большой и сочной

Задул западный ветер – к сырости

Яркая радуга – жди плохой погоды

Много кучевых облаков в небе – к погоде без осадков

Лисицу в этот день встретил – стоит ждать беды

Если вороны пролетели над домом в этот день – это ни к чему хорошему не приведет

В этот день особое внимание нужно уделять домовым, которые требуют к себе повышенного внимания и заботы. Если человек забудет о домовом, то тот ему припомнит это, и будет вредить весь год

Нельзя в этот день охотиться, только рыбалка разрешается

Если в этот день увидели сороку – быть беде

Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето

Погода резко испортилась – приближается лето

Поздравления Ирины с именинами

Ира, в этот день прекрасный твой

Искренне тебя я поздравляю.

Для любви сердечко ты открой,

Быть любимой и любить желаю.

Будь счастливой всем врагам назло,

Трудностям отважно улыбайся.

Я желаю, чтоб тебе везло,

Первой быть во всем всегда старайся!

***

Поздравляю я, Ирина,

У тебя ведь именины.

Будь любимой и прекрасной

И, как звездочка, ясной.

Будь веселой и здоровой,

Необычной, яркой, новой.

Пусть тебя все замечают,

Быть похожими мечтают.

***

Милая Ирина! Поздравляю тебя с именинами! В День Ангела желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась на высоте. Пусть каждый твой новый день будет лучше предыдущего! Не переставай мечтать, и твои желания обязательно сбудутся.

***

Дорогая Ирина! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю легкости во всех начинаниях. Не живи прошлым, смотри только вперед. Всегда верь в себя и свои силы. Пусть темные тучи никогда не закрывают собой ясное небо твоего счастья!

Именинники 29 апреля

Также сегодня, помимо Ирин, именинниками являются: Феодора, Василиса, Галина, Агапия, Леонид, Ника, Хариесса, Хиония Павел, Тимофей, Михаил.

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