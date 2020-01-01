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Праздники 29 апреля: День Ирины, приметы и традиции

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Сегодня в Украине отмечают День футбола, а также вспоминают об Ирине Рассаднице. Все интересные подробности о 29 апреля – в материале Korrespondent.net.
Праздники 29 апреля 2020
Праздники 29 апреля 2020
pixabay.com

Сегодняшняя среда - 119-й день года. До конца года остается 246 дней.

Какой праздник 29 апреля 2020

  • Международный день танца - инициирован в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата была предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре (1727-1810), вошедшем в историю как "отец современного балета".
  • День украинского футбола отмечают. В 1992 году в этот день национальная сборная Украины в Ужгороде провела первый в истории официальный матч, занесенный в реестр ФИФА.
 XSPORT.ua
 
  • День независимости Израиля. Праздник отмечается торжественными приемами, иногда военными парадами. Военные базы открыты для посещения, устраиваются воздушные парады, демонстрируется оснащение военно-морского флота. Накануне праздника вручаются государственные премии в области литературы, искусства, научных исследований. И везде по всей стране вывешивают государственные флаги.
 vesty.co.il
 
  • Всемирный день исполнения Детских Желаний. В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин решил осуществить мечту больного раком четырехлетнего мальчика Кристофера, прокатив его на полицейском вертолете. После того, как Кристофера не стало, в его честь организовали фонд имени Кристофера Джеймса Грейчуса, деньги из которого идут на исполнение желаний смертельно больных детей.
  • День загадочных чердаков
  • День рождения застежки-молнии
  • День животных в Аргентине
  • День жареных креветок скампи в США
  • День Сева в Японии
  • Праздник "цветочного аромата" в Египте
  • День канадского кино
  • День посадки деревьев в Колумбии
  • Всемирный день канцтоваров
  • Международный день защиты от шума
  • Международный день собак-поводырей
 kot-pes.com
 
  • День борьбы с пищевыми отходами
  • День "денима"
  • День свободы форматов данных
  • Фестиваль виски в Великобритании
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Что происходило 29 апреля

  • 1429 - Жанна д'Арк возглавила французское войско и освободила Орлеан
  • 1624 - Людовик XIII назначил кардинала де Ришелье первым министром Франции
  • 1707 - отдельный шотландский парламент был ликвидирован. Его депутаты влились в состав английского парламента. Завершилось объединения Англии и Шотландии в новое государство Великобританию
  • 1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии
  • 1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона
  • 1918 - на Хлеборобском конгрессе в Киеве гетманом Украины был избран Павел Скоропадский
  • 1945 - Гитлер и Ева Браун обвенчались накануне гибели.
  • 1945 - В бою в рейхсканцелярии в Берлине погиб шеф гестапо Г. Мюллер (по некоторым данным, не погиб, а бежал на Запад).
  • 1975 - Последние американские войска покинули Вьетнам.
  • 1975 - В Донецке введена в действие самая глубокая в СССР шахта имени Скочинского.
  • 1982 - Население Китая превысило отметку миллиард человек.

Кто родился 29 апреля

  • 1955 - Лариса Удовиченко, советская и российская актриса театра и кино
  • 1958 - Мишель Пфайффер, американская актриса
  • 1970 - Андре Агасси, американский теннисист, первая ракетка мира (1995-2000), олимпийский чемпион
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  • 1970 - Ума Турман, американская актриса и модель

Народный праздник 29 апреля

Среду, 29 апреля, по народному календарю называют днем Ирины Рассадницы. В это время было принято сажать рассаду капусты и томатов.

Наши предки обычно этот день проводили в огороде – белили деревья, высаживали овощи или ухаживали за уже растущими. Особое внимание уделяли капусте – считалось, что если высадить ее на Ирину Рассадницу, то она будет большой, вкусной и сочной.

 livejournal.com
 

Что нельзя делать 29 апреля

  • Сегодня не стирали, не убирали, не занимались рукоделием
  • Женщине, которая высаживала капусту, запрещалось есть хлеб. Считалось, что крошки привлекут кур, и те всю рассаду затопчут
  • Нельзя срывать любые растения, иначе человека ждет чередой неудач
  • Запрещается в этот день нецензурно выражаться, завидовать, ревновать и оскорблять кого-либо. Слова, сказанные в этот священный день, обретают совсем другой смысл, они могут поссорить вас с человеком навсегда
  • В этот день запрещается выяснять отношения супругам
  • Запрещается стирать и гладить в этот день постельное белье и полотенца, иначе подхватите лихорадку, которая заставит вас долго лежать в кровати
  • Не желательно заниматься рукоделием
  • Нельзя выкапывать землю руками, иначе привлечете к себе кожные заболевания

Приметы

  • Если высадить капусту на Ирину Рассадницу, то она вырастет большой и сочной
  • Задул западный ветер – к сырости
  • Яркая радуга – жди плохой погоды
  • Много кучевых облаков в небе – к погоде без осадков
  • Лисицу в этот день встретил – стоит ждать беды
  • Если вороны пролетели над домом в этот день – это ни к чему хорошему не приведет
  • В этот день особое внимание нужно уделять домовым, которые требуют к себе повышенного внимания и заботы. Если человек забудет о домовом, то тот ему припомнит это, и будет вредить весь год
  • Нельзя в этот день охотиться, только рыбалка разрешается
  • Если в этот день увидели сороку – быть беде
  • Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето
  • Погода резко испортилась – приближается лето
 pixabay.com
 

Поздравления Ирины с именинами

Ира, в этот день прекрасный твой
Искренне тебя я поздравляю.
Для любви сердечко ты открой,
Быть любимой и любить желаю.

Будь счастливой всем врагам назло,
Трудностям отважно улыбайся.
Я желаю, чтоб тебе везло,
Первой быть во всем всегда старайся!

 zabavnik.club
 

***
Поздравляю я, Ирина,
У тебя ведь именины.
Будь любимой и прекрасной
И, как звездочка, ясной.

Будь веселой и здоровой,
Необычной, яркой, новой.
Пусть тебя все замечают,
Быть похожими мечтают.

 zabavnik.club
 

***
Милая Ирина! Поздравляю тебя с именинами! В День Ангела желаю тебе, чтобы ты всегда оставалась на высоте. Пусть каждый твой новый день будет лучше предыдущего! Не переставай мечтать, и твои желания обязательно сбудутся.
***
Дорогая Ирина! Поздравляю тебя с Днем Ангела! Желаю легкости во всех начинаниях. Не живи прошлым, смотри только вперед. Всегда верь в себя и свои силы. Пусть темные тучи никогда не закрывают собой ясное небо твоего счастья!

 pixabay.com
 

Именинники 29 апреля

Также сегодня, помимо Ирин, именинниками являются: Феодора, Василиса, Галина, Агапия, Леонид, Ника, Хариесса, Хиония Павел, Тимофей, Михаил.

 

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Теги: праздники, праздник, события, день рождения, приметы, празднование
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Источник: korrespondent.net

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