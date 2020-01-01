Трамп внес кандидатуру на пост посла в Украине

Президент Дональд Трамп намерен назначить Кита Дейтона на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.

Кандидат на пост посла США в Украине - Кит Дейтон GCMCOnline / Flickr

Президент США Дональд Трамп намерен назначить главу Европейского центра по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Украине. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в пятницу, 1 мая, сообщает Голос Америки.

"Президент США сообщает о внесении кандидатуры Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - отмечается в сообщении.

Ранее Дейтон занимал ряд важных государственных постов, в том числе - военного атташе США в России. Дейтон также был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования.

Дейтон также учился в Российском институте армии США в Гармише, Германия. Он имеет степень бакалавра истории в колледже Уильяма и Мэри, степень магистра истории в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений в Университете Южной Калифорнии.

Он владеет русским и немецким языками.

Дейтон станет послом в случае утверждения его кандидатуры Сенатом США.

Место посла США пустует с мая 2019 года, после ухода Мари Йованович, отозванной по инициативе Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров.

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