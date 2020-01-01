Трамп внес кандидатуру на пост посла в Украине
Президент США Дональд Трамп намерен назначить главу Европейского центра по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Украине. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Белого дома, в пятницу, 1 мая, сообщает Голос Америки.
"Президент США сообщает о внесении кандидатуры Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - отмечается в сообщении.
Ранее Дейтон занимал ряд важных государственных постов, в том числе - военного атташе США в России. Дейтон также был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования.
Дейтон также учился в Российском институте армии США в Гармише, Германия. Он имеет степень бакалавра истории в колледже Уильяма и Мэри, степень магистра истории в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений в Университете Южной Калифорнии.
Он владеет русским и немецким языками.
Дейтон станет послом в случае утверждения его кандидатуры Сенатом США.
Место посла США пустует с мая 2019 года, после ухода Мари Йованович, отозванной по инициативе Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович заключила контракт с издательством Houghton Mifflin Harcourt на написание мемуаров.
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