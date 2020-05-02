В Италии резкий прирост умерших от COVID-19

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Италии достигло почти 210 тысяч при суточном приросте в 1900 новых случаев.

В Италии сохраняется сложная ситуация с коронавирусом

В Италии за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 скончались 474 человека. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты в субботу, 2 мая.

При этом в пятницу скончались 269 человек. Динамика летальных исходов стала самой высокой с 21 апреля (+534 жертвы). Общее число жертв достигло 28 710 человек.

При этом число излечившихся составило за последние сутки 1 665 и достигло 79 914. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось до 1,5 тысяч.

Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Италии достигло 209 328 при суточном приросте в 1 900 новых случаев.

Ранее на этой неделе в Италии зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса за сутки – 4 693 человека.

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