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В Италии резкий прирост умерших от COVID-19

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Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Италии достигло почти 210 тысяч при суточном приросте в 1900 новых случаев.
В Италии сохраняется сложная ситуация с коронавирусом
В Италии сохраняется сложная ситуация с коронавирусом

В Италии за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 скончались 474 человека. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты в субботу, 2 мая.

При этом в пятницу скончались 269 человек. Динамика летальных исходов стала самой высокой с 21 апреля (+534 жертвы). Общее число жертв достигло 28 710 человек.

При этом число излечившихся составило за последние сутки 1 665 и достигло 79 914. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось до 1,5 тысяч.

Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в Италии достигло 209 328 при суточном приросте в 1 900 новых случаев.

Ранее на этой неделе в Италии зафиксировали рекордное число выздоровевших от коронавируса за сутки – 4 693 человека.

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Теги: Италия, эпидемия, заболевание, инфекция, жертвы, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kerrohhop    02.05.2020, 23:07
Оценка:  -22
kerrohhop
Рано расслабились.А зря.Расслабляться во время эпидемии инфекционного заболевания от которого нет ни лекарства,ни вакцины,нельзя.Наши жолбни,не соблюдающие каоантин,этого не понимают.Но лучше бы они были на месте умерших итальянцев(и не только итальянцев),которые карантин соблюдали...
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