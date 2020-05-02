В Венесуэле охранники тюрьмы убили 46 заключенных
В венесуэльском городе Гуанаре произошли столкновения в местной тюрьме, в результате чего погибли не менее 46 человек и многие получили ранения. Об этом сообщает El Nacional.
"46 человек погибли и неопределенное количество людей получили ранения в эту пятницу при попытке побега в пенитенциарном центре Лос-Льянос, расположенном в городе Гуанаре, штат Португеса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что десятки заключенных были застрелены служащими тюрьмы при попытке прорваться за ее пределы.
В результате инцидента пострадали сотрудники тюрьмы, в частности, директор исправительного учреждения Карлос Торо получил несколько ножевых ранений.
В местной больнице из-за большого количества раненых врачам не хватает оборудования и донорской крови. Число жертв может увеличиться.
Правоохранители пытаются выяснить обстоятельства возникновения беспорядков в тюрьме.
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