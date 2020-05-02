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В Венесуэле охранники тюрьмы убили 46 заключенных

Комментариев: 4
Десятки заключенных были застрелены служащими тюрьмы при попытке прорваться за ее пределы.
В больнице из-за большого количества раненых врачам не хватает оборудования и донорской крови
В больнице из-за большого количества раненых врачам не хватает оборудования и донорской крови
El Nacional

В венесуэльском городе Гуанаре произошли столкновения в местной тюрьме, в результате чего погибли не менее 46 человек и многие получили ранения. Об этом сообщает El Nacional.

"46 человек погибли и неопределенное количество людей получили ранения в эту пятницу при попытке побега в пенитенциарном центре Лос-Льянос, расположенном в городе Гуанаре, штат Португеса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что десятки заключенных были застрелены служащими тюрьмы при попытке прорваться за ее пределы.

В результате инцидента пострадали сотрудники тюрьмы, в частности, директор исправительного учреждения Карлос Торо получил несколько ножевых ранений.

В местной больнице из-за большого количества раненых врачам не хватает оборудования и донорской крови. Число жертв может увеличиться.

Правоохранители пытаются выяснить обстоятельства возникновения беспорядков в тюрьме.

Ранее в исправительной колонии города Ангарск в Иркутской области РФ произошли массовые беспорядки, во время которых осужденные устроили поджог.

Сотни заключенных сбежали из бразильской тюрьмы из-за мер против COVID-19.

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Теги: тюрьма, Венесуэла, тюрьмы, жертвы, заключенный, погибли, бунт, заключенные, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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i-Вес    03.05.2020, 00:29
Оценка:  -23
i-Вес
Правильно - охранникам для того и дали оружие, чтобы пресекать попытки побега. Тем более сидят там ещё и американские агенты, хотевшие сделать из Венесуэлы вторую Украину и Сирию.
Бим_Бом    03.05.2020, 01:16
Оценка:  0
Бим_Бом
Ватное пядрило ты что сосало на ночь?)))
Бим_Бом    03.05.2020, 01:16
Оценка:  0
Бим_Бом
Ватное пядрило ты что сосало на ночь?)))
Cudzoziemiec    02.05.2020, 22:10
Оценка:  +1
Cudzoziemiec
так держать..то не люди.
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