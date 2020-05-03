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СМИ предрекли конец лидерству США из-за пандемии

Комментариев: 14
Американское лидерство на международной арене завершилось на фоне кризиса из-за коронавируса, пишет французское издание Le Monde.
CША потеряли роль мирового лидера из-за COVID-19
CША потеряли роль мирового лидера из-за COVID-19
 
США больше не играют роль мирового лидера, так как пандемия коронавируса положила конец миропорядку, установленному после Второй мировой войны, говорится в статье Le Monde.
 
Авторы публикации утверждают, что ключевую роль в дестабилизации прежней системы сыграл подъем Китая.
 
Они полагают, что задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения предупредила международное сообщество об опасностях коронавируса, стала свидетельством зависимости организации от Пекина.
 
При этом текущий кризис ослабил США и заставил американцев окончательно отойти от миссии мирового лидера.
 
Кроме того, как подчеркивается в статье, COVID-19 нанес серьезный удар по единству Европы.
 
ЕС оказался безоружен перед пандемией, которую не смог предугадать, и не оказал поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам.
 
Журналисты Le Monde считают, что Евросоюз должен пересмотреть собственное устройство, чтобы в дальнейшем влиять на установление нового миропорядка.
 
 
Ранее в МВФ заявили, что из-за пандемии коронавируса мировую экономику ожидает крупнейший кризис за сто лет.

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Теги: США, ЕС, Китай, кризис, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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Vixerunt    03.05.2020, 10:59
Оценка:  +2
Vixerunt
а шо баксы уже отменили и перешли на французкий франк.
xapi3mat    03.05.2020, 10:09
Оценка:  +2
xapi3mat
сша хоронят как минимум 100 лет! все что производят в китае это амнриканские товары деньги и технологии, за мелким исключением!
blya-tolyan    03.05.2020, 10:15
Оценка:  -1
blya-tolyan
до тупоголовых это не доходит. xaomi и zte решили потягаться. Царство им небесное.
blya-tolyan    03.05.2020, 09:22
Оценка:  +2
blya-tolyan
ха-ха-ха, а что, уже "баксы" отменили или жабоеды стали мегадержавой?
MykRom    03.05.2020, 10:26
Оценка:  0
MykRom
А разве нет? А Европа оп Лиссабона до Владивостока?
Путин-Xyйло    03.05.2020, 09:18
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
США - давно не лидер. Кроме размера экономики, внутреннего бюджета уровня потребления, силы и оснащенности вооруженных сил, добычи нефти, разработки и внедрения инноваций и технологий, политического влияния и хз сколько еще!
blya-tolyan    03.05.2020, 09:23
Оценка:  +2
blya-tolyan
жабоедам этого не понять.
blya-tolyan    03.05.2020, 09:26
Оценка:  0
blya-tolyan
жабы мелкие выращивают наверное.
kerrohhop    03.05.2020, 07:53
Оценка:  -31
kerrohhop
СЩА-лидер?Бугагагагагага!По внешнему долгу однозначно!
SergioS    03.05.2020, 08:15
Оценка:  +5
SergioS
Чему радуешься, мокша голожопый. Поччаще смотри на себя в зеркало...
shk67    03.05.2020, 08:34
Оценка:  +7
shk67
Кацапчик думает лаптевая на Расея лидер?
Путин-Xyйло    03.05.2020, 09:06
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Разве что по числу спи3женых унитазов
blya-tolyan    03.05.2020, 09:24
Оценка:  +2
blya-tolyan
ха-ха-ха, а кому они должны, да ещё в "баксах"? Сами себе? Ну-ну, АНАЛитиг херов.
Himik    03.05.2020, 07:23
Оценка:  +6
Himik
Ага, прямо-таки, мировым лидером КНДР стала )))
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