В Боливии разбился военный самолет с гражданами Испании

Уже через 15 минут после взлета пилот сообщил о возникших технических неполадках и заявил, что попытается вернуться в аэропорт вылета.

В Боливии шесть человек погибли в результате крушения небольшого самолета, принадлежащего ВВС страны. Об этом накануне сообщила газета Pagina Siete.

Отмечается, что самолет направлялся из Тринидада в Санта-Крус и разбился в департаменте Бени, направлялся в город Санта-Крус. Уже через 15 минут после вылета пилот сообщил о возникших технических неполадках и заявил, что попытается вернуться в аэропорт вылета.

На борту находились шесть человек – два военных пилота и четыре пассажира из Испании, которых должны были доставить в международный аэропорт для возвращения на родину.

Также самолет перевозил образцы подозреваемых на заболевание коронавирусом COVID-19.

Ранее на этой неделе вблизи поселка Слобожанское в Днепропетровской области упал и загорелся одномоторный самолет Груман. Тогда два человека погибли.

Также сообщалось, что в России разбился самолет-амфибия. Жертвами стали три человека. Самолет марки Л-4 при выполнении учебно-тренировочного полета упал в 30 километрах от Хабаровска.

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