Российский корабль прибыл на Балтику для достройки СП-2
Единственный российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Балтийское море и встал на якорь в Гданьской бухте примерно в 30 км северо-западнее города Балтийск Калининградской области РФ. Об этом накануне сообщил Интерфакс со ссылкой на данные систем контроля передвижения морских судов.
Отмечается, что сопровождавшее "Академика Черского" через Северное и Балтийское моря военное судно – спасательный буксир СБ-123 – продолжило путь в Балтийск.
По данным агентства, в порт Балтийска "Академик Черский" заходить не планирует. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.
"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Корабль обогнул Африку с юга в обход Суэцкого канала и прибыл в западный анклав России.
Ожидается, что это судно может быть использовано для достройки газопровода Северный поток-2 в Балтийском море. Минувшей зимой оно было остановлено на стадии готовности 94% из-за отказа европейских подрядчиков продолжать работы в связи со санкциями США.
В феврале в Газпроме заявили, что рассчитывают запустить Северный поток-2 до конца 2020 года.
Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Германия не освободит Северный поток-2 от газовой директивы ЕС. Если такое решение будет принято, то оно поставит под сомнение экономическую целесообразность всего проекта.
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