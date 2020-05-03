Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Российский корабль прибыл на Балтику для достройки СП-2

Комментариев: 9
Корабль "Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля и совершил длительный переход.
Судно "Академик Черский" – единственная надежда России на достройку "Северного потока-2", который может оказаться экономически невыгодным
Судно "Академик Черский" – единственная надежда России на достройку "Северного потока-2", который может оказаться экономически невыгодным
stapel1.com

Единственный российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Балтийское море и встал на якорь в Гданьской бухте примерно в 30 км северо-западнее города Балтийск Калининградской области РФ. Об этом накануне сообщил Интерфакс со ссылкой на данные систем контроля передвижения морских судов.

Отмечается, что сопровождавшее "Академика Черского" через Северное и Балтийское моря военное судно – спасательный буксир СБ-123 – продолжило путь в Балтийск.

По данным агентства, в порт Балтийска "Академик Черский" заходить не планирует. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.

"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Корабль обогнул Африку с юга в обход Суэцкого канала и прибыл в западный анклав России.

Ожидается, что это судно может быть использовано для достройки газопровода Северный поток-2 в Балтийском море. Минувшей зимой оно было остановлено на стадии готовности 94% из-за отказа европейских подрядчиков продолжать работы в связи со санкциями США.

В феврале в Газпроме заявили, что рассчитывают запустить Северный поток-2 до конца 2020 года.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Германия не освободит Северный поток-2 от газовой директивы ЕС. Если такое решение будет принято, то оно поставит под сомнение экономическую целесообразность всего проекта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, газ, Газпром, судно, корабль, Северный поток, Прибалтика, Балтийское море, газопровод, Балтика
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
ШтормЗайцев    03.05.2020, 11:55
Оценка:  +1
ШтормЗайцев
Так называемый академик черский - это купленный по быстрому у китайцев старый и разбарахоленный трубоукладчик в давно не рабочем состоянии. Его самого отремонтировать надо в начале. Хотя может там экипаж будет одноразовый , который не жалко
Graddfeydd    03.05.2020, 11:54
Оценка:  +3
Graddfeydd
У мoскaлей подводные трубопроводы уже всплывали в Карском море - говно не тонет. Посмотрим, что в этот раз они нарукожопят с помощью своего китайского кораблика ("Академик Черский". Скандинавы будут "счастливы" от перспективы получить экологическую проблему у своих берегов.
Vixerunt    03.05.2020, 10:50
Оценка:  +3
Vixerunt
Ещё одна победа расийских олигархов по продаже дармовых ресурсов раши; хотя наверняка даже если его и достроят то толку от него шо с козла молока. Хотя если его строили для пропаганды и распила бабла то цель достигнута.
Shiko    03.05.2020, 10:00
Оценка:  +3
Shiko
Черский ещё нужно модернизировать для укладки труб большего диаметра. Ну, как обычно для цапов - надо подождать немного)))
xapi3mat    03.05.2020, 09:56
Оценка:  +4
xapi3mat
зато теперь можно отдавать нефть с приплатой!
hyerwwser    03.05.2020, 09:10
Оценка:  -37
hyerwwser
Бог вам в помощь!СП-2-быть!
blya-tolyan    03.05.2020, 09:21
Оценка:  +8
blya-tolyan
ха-ха-ха, для кого? Уже и немцы на него положили большой и толстый. Сами себе будете продавать , как сейчас? Успехов.
Путин-Xyйло    03.05.2020, 09:22
Оценка:  +8
Путин-Xyйло
Достроят - не достроят, но бабло уже спи3жено
SergioS    03.05.2020, 10:45
Оценка:  +4
SergioS
И побольше санкций, что-бы мокши сильнее стали.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь