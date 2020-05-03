Российский корабль прибыл на Балтику для достройки СП-2

Корабль "Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля и совершил длительный переход.

Судно "Академик Черский" – единственная надежда России на достройку "Северного потока-2", который может оказаться экономически невыгодным stapel1.com

Единственный российский корабль-трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Балтийское море и встал на якорь в Гданьской бухте примерно в 30 км северо-западнее города Балтийск Калининградской области РФ. Об этом накануне сообщил Интерфакс со ссылкой на данные систем контроля передвижения морских судов.

Отмечается, что сопровождавшее "Академика Черского" через Северное и Балтийское моря военное судно – спасательный буксир СБ-123 – продолжило путь в Балтийск.

По данным агентства, в порт Балтийска "Академик Черский" заходить не планирует. Как ожидается, на рейде Балтийска строительное судно может заправиться топливом и взять на борт дополнительный экипаж.

"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Корабль обогнул Африку с юга в обход Суэцкого канала и прибыл в западный анклав России.

Ожидается, что это судно может быть использовано для достройки газопровода Северный поток-2 в Балтийском море. Минувшей зимой оно было остановлено на стадии готовности 94% из-за отказа европейских подрядчиков продолжать работы в связи со санкциями США.

В феврале в Газпроме заявили, что рассчитывают запустить Северный поток-2 до конца 2020 года.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что Германия не освободит Северный поток-2 от газовой директивы ЕС. Если такое решение будет принято, то оно поставит под сомнение экономическую целесообразность всего проекта.

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