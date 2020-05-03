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В Испании минимум жертв COVID-19 за полтора месяца

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Число инфицированных за сутки увеличилось лишь на 838 – это минимальный показатель за последние недели.
Жители Барселоны массово гуляют и занимаются спортом после ослабления карантина
Жители Барселоны массово гуляют и занимаются спортом после ослабления карантина

В Испании за минувшие сутки умерли 164 человека от коронавируса COVID-19. Єто самій низкий показатель с 18 марта, сообщает El Pa'is в воскресенье, 3 мая.

Антирекорд по смертности в Испании был зафиксирован в стране 1 апреля – тогда скончались 950 пациентов. Накануне сообщалось о 276 жертвах эпидемии. Общее число умерших в стране с начала пандемии достигло 25 264.

Число инфицированных за сутки увеличилось лишь на 838 – это минимальный показатель за последние недели. Всего заболели 217 466 человек.

Выздоровели 118 902 испанца. Этот показатель за день вырос на 1 654.

Накануне в субботу стало известно, что впервые после семи недель самоизоляции жителям Испании разрешили занятия спортом на открытом воздухе. Пока речь идет только об индивидуальных занятиях, под которые отведены определенные часы. Также отведены специальные часы для прогулок с детьми.

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Теги: вирусы, Испания, эпидемия, инфекция, пандемия, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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