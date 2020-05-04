В США рассчитывают создать вакцину от COVID-19 до конца года

Власти Соединенных Штатов намерены запустить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции нового типа уже в начале следующего года.

В США анонсировали создание вакцины от коронавируса до конца года

Президент CША Дональд Трамп заявил, что американские специалисты создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года. Об этом, в воскресенье, 3 мая, сообщил телеканал Fox News.

"Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года", - сказал американский лидер. "Мы активно работаем над этим", - заверил Трамп.

При этом Трамп подчеркнул, что не обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться добровольцы, на которых будут испытывать вещества, поскольку “они знали, на что шли”.

Ранее сообщалось, что в мире насчитывается 120 проектов по поиску эффективной вакцины против коронавируса, из них восемь находятся на стадии клинических исследований с участием человека.

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