В США рассчитывают создать вакцину от COVID-19 до конца года
Президент CША Дональд Трамп заявил, что американские специалисты создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года. Об этом, в воскресенье, 3 мая, сообщил телеканал Fox News.
"Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года", - сказал американский лидер. "Мы активно работаем над этим", - заверил Трамп.
При этом Трамп подчеркнул, что не обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться добровольцы, на которых будут испытывать вещества, поскольку “они знали, на что шли”.
Ранее сообщалось, что в мире насчитывается 120 проектов по поиску эффективной вакцины против коронавируса, из них восемь находятся на стадии клинических исследований с участием человека.
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