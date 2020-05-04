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В США рассчитывают создать вакцину от COVID-19 до конца года

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Власти Соединенных Штатов намерены запустить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции нового типа уже в начале следующего года.
В США анонсировали создание вакцины от коронавируса до конца года
В США анонсировали создание вакцины от коронавируса до конца года

Президент CША Дональд Трамп заявил, что американские специалисты создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года. Об этом, в воскресенье, 3 мая, сообщил телеканал Fox News.

"Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года", - сказал американский лидер. "Мы активно работаем над этим", - заверил Трамп.

При этом Трамп подчеркнул, что не обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться добровольцы, на которых будут испытывать вещества, поскольку “они знали, на что шли”.

Ранее сообщалось, что в мире насчитывается 120 проектов по поиску эффективной вакцины против коронавируса, из них восемь находятся на стадии клинических исследований с участием человека. 

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Теги: вакцина, исследования, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nytxcdeer    04.05.2020, 05:44
Оценка:  -22
nytxcdeer
Зачем вам вакцина?Жрите хлорку и запивайте кока-колой!
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