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У погибших на Бали украинцев коронавирус не обнаружили

Комментариев: 1
С целью установления причины смерти, полиция Индонезии планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.
Полицией Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти украинцев
Полицией Индонезии возбуждено уголовное дело по факту смерти украинцев

У двоих украинских граждан, которых нашли мертвыми в одном из отелей на острове Бали, Индонезия, коронавирусную инфекцию не обнаружили, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил УНИАН.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал Погорельцев.

По факту смерти супружеской пары правоохранительными органами Индонезии начато уголовное производство, проводится расследование.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.

С целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.

Ранее сообщалось, что на курортном острове Бали, в одном из отелей, были найдены тела двоих украинцев - мужчины и женщины. Изначально у погибшей пары подозревали коронавирус.  

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Теги: МИД Украины, смерть, Индонезия, украинцы, остров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nytxcdeer    04.05.2020, 06:34
Оценка:  -22
nytxcdeer
Там своих местных"приколов" хватает выше крыши.Легко"воткнуть"та м можно и от местной якобы питьевой воды,или от местных якобы продуктов питания и от укусов насекомых.
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