У погибших на Бали украинцев коронавирус не обнаружили

С целью установления причины смерти, полиция Индонезии планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.

У двоих украинских граждан, которых нашли мертвыми в одном из отелей на острове Бали, Индонезия, коронавирусную инфекцию не обнаружили, сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил УНИАН.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - сказал Погорельцев.

По факту смерти супружеской пары правоохранительными органами Индонезии начато уголовное производство, проводится расследование.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и посольства Украины в Индонезии.

С целью установления причины смерти, полиция планирует в ближайшее время провести вскрытие тел.

Ранее сообщалось, что на курортном острове Бали, в одном из отелей, были найдены тела двоих украинцев - мужчины и женщины. Изначально у погибшей пары подозревали коронавирус.

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