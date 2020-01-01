За сутки в Китае выявлены три случая заражения COVID-19

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

В Китае за сутки всего три новых случая заражения коронавирусом

В Китае сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Все ввезены из-за рубежа: два - в Шанхае, один - в провинции Шаньдун, заявили в Госкомздраве КНР. Об этом, в понедельник, 4 мая, сообщает Reuters.

В то же время, на китайских территориях вне материковой части зафиксированы четыре новых случаев заражения, все - на Тайване.

Комиссия также сообщила о 13 новых бессимптомных случаях за прошедшие сутки, что на один больше, чем в предыдущий день.

Сообщается, что с декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 880 случаев заражения, из них 1 675 - ввезенных из-за границы.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

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