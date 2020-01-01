Праздники недели: что будем отмечать 4-10 мая 2020 года

Наступившая неделя - 19-я в 2020 году, начался последний весенний месяц. Korrespondent.net расскажет, какие праздники будут 4-10 мая 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Какой праздник 4 мая 2020 года

Международный день пожарных появился в 1998 году, когда после тушения пожаров в Австралии погибли пожарные. Это событие подтолкнуло международные организации учредить профессиональный день борцов с огнем. День выбран не случайно, ведь 4 мая почитают Святого Флориана - небесного покровителя пожарных.

В этот день в Латвии отмечают День восстановления независимости, в Японии - День зелени, в Китае - День молодежи, в Великобритании - Майский праздник, в Нидерландах - День поминовения. Поклонники киносаги Звездные войны отмечают День звездных войн.

По народному календарю - Проклов день.

Что можно делать, а что нельзя:

Стоит отправиться в путешествие.

Рекомендуется завершить все запланированные ранее дела.

Не стоит много работать, важно сэкономить свои силы и стараться больше отдыхать.

Памятные даты 4 мая:

в 1113 году на Киевский престол вступил Владимир Мономах;

в 1715 году в Париже выпущен первый складной зонт;

в 1838 году Тараса Шевченко выкупили из крепостных;

в 1878 году Томас Эдисон публично продемонстрировал изобретенный им фонограф;

в 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты Daily Mail;

в 1904 году Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей “Роллс Ройс”;

в 1961 году в СССР приняли закон об усилении борьбы с тунеядством;

в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой и единственной женщиной на этом посту

В этот день родились:

актрисы Одри Хэпберн и Татьяна Самойлова;

певица Настя Каменских.

Памятные даты 5 мая 2020 года

Международный день борьбы за права инвалидов берет свое начало в 1992 году, когда люди с ограниченными возможностями из 17 стран вышли на улицы защитить свои права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру. Международный праздник призван привлечь внимание чиновников, социума к проблеме людей с ограниченными возможностями, побороть дискриминацию.

В мире 5 мая также отмечают Международный день акушерки и Всемирный день борьбы с астмой, в Беларуси празднуют День печати, в Нидерландах и Дании - День освобождения от фашистов, в Японии и Южной Корее - День детей, в Кыргызстане - День конституции, а в Турции - Фестиваль встречи весны.

Памятные даты 5 мая:

в 1919 году рада УНР вынесла постановление об организации Украинской автокефальной церкви, инициатором выступил протоиерей Василий Липковский;

в 1921 году состоялась презентация духов Chanel № 5;

в 1949 году был создан Совет Европы;

в 1956 году в Токио прошел первый ЧМ по дзюдо.

В этот день родились:

английский политик Оливер Кромвель;

немецкий экономист и философ Карл Маркс;

польский писатель Генрик Сенкевич;

украинские писатели Сидор Воробкевич и Ирина Вильде;

музыканты Крейг Дэвид, Адель и Крис Браун.

Что будем отмечать 6 мая 2020 года

По народному и православному календарю - День Георгия Победоносца или Юрьев День. Георгию Победоносцу молятся о защите жилища, победе над врагами, перед ответственными событиями в жизни.

В народе праздник называли Ярилы Вешнего. С этого дня разрешались полевые работы, начинался период свадеб.

В Сирии и Ливане отмечают День мучеников, в США - День медсестер, а на Кипре - Праздник цветов (Анфестирия).

Памятные даты 6 мая:

в 1919 году провозгласили создание Крымской советской республики;

в 1994 году состоялся первый рейс под Ла-Маншем, который соединяет Англию и Францию.

В этот день родились:

французский революционер Максимилиан Робеспьер;

австрийский невролог Зигмунд Фрейд;

актер Джордж Клуни.

События 7 мая 2020 года, которые надо запомнить

День радио установлен в честь дня, когда Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

Кроме того в Португалии отмечают День Человека Моря, в Казахстане - День защитника Отечества, в Шотландии - День весны, в Дании - День молитвы.

Что можно делать, а что нельзя:

Принято убирать в доме и во дворе.

Надо слушать свой внутренний голос и интуицию, не спешить с выводами и решениями.

Памятные даты 7 мая:

в 1662 году был основан город Ивано-Франковск, который сначала именовался Станиславов, потом Станислав и только в 1962 году получил название, которое носит по сей день;

в 1744 году в Российской империи была отменена смертная казнь;

в 1895 году Александр Попов представил свое изобретение - радио.

В этот день родились:

композиторы Иоганнес Брамс и Петр Чайковский;

первая леди Аргентины Эва Перон;

российский режиссер Владимир Бортко.

Есть ли церковный праздник 8 мая 2020 года

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне отмечаются 8 и 9 мая начиная с 2004 года. В ООН заявляют о важности объединения усилий в борьбе с новыми вызовами и необходимости сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность.

8 мая отмечают Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Он установлен в день рождения мецената Жана-Анри Дюнана, который инициировал группы добровольцев, оказывающих помощь раненым на поле боя. Представительства Красного Креста есть во многих странах, в том числе и в Украине.

В Норвегии 8 мая отмечают Ночь женщин, а в Канаде начинается двухнедельный Фестиваль тюльпанов.

По церковному календарю - день Марка Ключника.

Что можно делать, а что нельзя:

Молятся Святому Марку о том, чтобы он уберег посевы от засухи, просят послать сильные дожди

Не рекомендуется пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

Памятные даты 8 мая:



в 1541 году Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи;

в 1886 году Джоном Пембертоном впервые создан напиток Coca Cola;

в 1945 году в Карлсхорте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В этот день родились:

33-й президент США Гарри Трумен;

режиссеры Роберто Росселлини и Валерий Тодоровский;

музыканты Джо Бонамасса, Энрике Иглесиас, Потап.

Что надо знать о 9 мая 2020 года

Для многих европейских стран, а также США 9 мая - День победы в войне над фашистской Германией. В связи с пандемией коронавируса массовые празднования в 2020 году отменены.

9 мая также отмечают Всемирный день мигрирующих птиц (проводят дважды в год во вторую субботу мая и октября), Всемирный день справедливой торговли, День Европы (с 2008 года), в Нидерландах - День мельника и День велосипедиста.

Что можно делать, а что нельзя:

Надо давать милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

Лучше воздержаться от похода к парикмахеру, ведь стрижка и окрашивание волос может спровоцировать ссору.

Памятные даты 9 мая:



в 1913 году состоялся полет первого гидроплана Игоря Сикорского;

в 1974 году открылся первый участок пражского метрополитена.

В этот день родились:

немецкий бизнесмен основатель концерна Opel - Адам Опель;

композитор Булат Окуджава;

американский певец Билли Джоэл;

режиссер Федор Бондарчук.

Что можно делать 10 мая 2020 года, запреты дня

День матери - международный праздник, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая в странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии. По сути, это праздник вечности, поскольку из поколения в поколение мама - самый главный человек в жизни. И

нициатором Дня матери была американка Анна Джарвис, которая в 1907 году выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, преждевременно ушедшей из жизни. Она неустанно писала письма в государственные органы и ее услышали: в 1910 в родном штате Вирджиния установили официальный праздник - День матери, а с 1914 года праздник стали отмечать по всей Америке.

В Беларуси отмечают День государственного герба и флага, в Германии - День книги, а в Азербайджане проходит Праздник цветов.

По народному календарю - День Семена Ранопашца.

Памятные даты 10 мая:



в 1503 году Христофор Колумб открыл Каймановы острова;

в 1811 году в Англии введены бумажные деньги;

в 1844 году столицей Канады стал Монреаль.

В этот день родились:

ирландский предприниматель, основатель чайной компании Lipton - Томас Липтон;

актрисы Марина Влади и Наталья Бондарчук;

актер Фред Астор.

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