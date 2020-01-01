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Праздники недели: что будем отмечать 4-10 мая 2020 года

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О всех важных датах этой первой майской недели вы узнаете из материала Korrespondent.net.
Праздники недели: 4-10 мая 2020 года
Праздники недели: 4-10 мая 2020 года
pixabay.com
Наступившая неделя - 19-я в 2020 году, начался последний весенний месяц. Korrespondent.net расскажет, какие праздники будут 4-10 мая 2020 года, что можно делать в эти дни, а от чего лучше воздержаться.

Какой праздник 4 мая 2020 года

Международный день пожарных появился в 1998 году, когда после тушения пожаров в Австралии погибли пожарные. Это событие подтолкнуло международные организации учредить профессиональный день борцов с огнем. День выбран не случайно, ведь 4 мая почитают Святого Флориана - небесного покровителя пожарных.

В этот день в Латвии отмечают День восстановления независимости, в Японии - День зелени, в Китае - День молодежи, в Великобритании - Майский праздник, в Нидерландах - День поминовения. Поклонники киносаги Звездные войны отмечают День звездных войн.

По народному календарю - Проклов день.

Что можно делать, а что нельзя:

  • Стоит отправиться в путешествие.
  • Рекомендуется завершить все запланированные ранее дела.
  • Не стоит много работать, важно сэкономить свои силы и стараться больше отдыхать.

Памятные даты 4 мая:

  • в 1113 году на Киевский престол вступил Владимир Мономах;
  • в 1715 году в Париже выпущен первый складной зонт;
  • в 1838 году Тараса Шевченко выкупили из крепостных;
  • в 1878 году Томас Эдисон публично продемонстрировал изобретенный им фонограф;
  • в 1896 году в Лондоне вышел первый выпуск газеты Daily Mail;
  • в 1904 году Генри Ройс и Чарльз Роллс начали производство автомобилей “Роллс Ройс”;
  • в 1961 году в СССР приняли закон об усилении борьбы с тунеядством;
  • в 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой и единственной женщиной на этом посту
theepochtimes.com 
 

В этот день родились:

  • актрисы Одри Хэпберн и Татьяна Самойлова;
  • певица Настя Каменских.

Памятные даты 5 мая 2020 года

Международный день борьбы за права инвалидов берет свое начало в 1992 году, когда люди с ограниченными возможностями из 17 стран вышли на улицы защитить свои права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру. Международный праздник призван привлечь внимание чиновников, социума к проблеме людей с ограниченными возможностями, побороть дискриминацию.

В мире 5 мая также отмечают Международный день акушерки и Всемирный день борьбы с астмой, в Беларуси празднуют День печати, в Нидерландах и Дании - День освобождения от фашистов, в Японии и Южной Корее - День детей, в Кыргызстане - День конституции, а в Турции - Фестиваль встречи весны.

Памятные даты 5 мая:

  • в 1919 году рада УНР вынесла постановление об организации Украинской автокефальной церкви, инициатором выступил протоиерей Василий Липковский;
  • в 1921 году состоялась презентация духов Chanel № 5;
  • в 1949 году был создан Совет Европы;
  • в 1956 году в Токио прошел первый ЧМ по дзюдо.

В этот день родились:

  • английский политик Оливер Кромвель;
  • немецкий экономист и философ Карл Маркс;
  • польский писатель Генрик Сенкевич;
  • украинские писатели Сидор Воробкевич и Ирина Вильде;
  • музыканты Крейг Дэвид, Адель и Крис Браун.

Что будем отмечать 6 мая 2020 года

По народному и православному календарю - День Георгия Победоносца или Юрьев День. Георгию Победоносцу молятся о защите жилища, победе над врагами, перед ответственными событиями в жизни.

В народе праздник называли Ярилы Вешнего. С этого дня разрешались полевые работы, начинался период свадеб.

В Сирии и Ливане отмечают День мучеников, в США - День медсестер, а на Кипре - Праздник цветов (Анфестирия).

 todoenequipomedico.com
 

Памятные даты 6 мая:

  • в 1919 году провозгласили создание Крымской советской республики;
  • в 1994 году состоялся первый рейс под Ла-Маншем, который соединяет Англию и Францию.

В этот день родились:

  • французский революционер Максимилиан Робеспьер;
  • австрийский невролог Зигмунд Фрейд;
  • актер Джордж Клуни.

События 7 мая 2020 года, которые надо запомнить

День радио установлен в честь дня, когда Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

 stern.de
 

Кроме того в Португалии отмечают День Человека Моря, в Казахстане - День защитника Отечества, в Шотландии - День весны, в Дании - День молитвы.

Что можно делать, а что нельзя:

  • Принято убирать в доме и во дворе.
  • Надо слушать свой внутренний голос и интуицию, не спешить с выводами и решениями.

Памятные даты 7 мая:

  • в 1662 году был основан город Ивано-Франковск, который сначала именовался Станиславов, потом Станислав и только в 1962 году получил название, которое носит по сей день;
  • в 1744 году в Российской империи была отменена смертная казнь;
  • в 1895 году Александр Попов представил свое изобретение - радио.

В этот день родились:

  • композиторы Иоганнес Брамс и Петр Чайковский;
  • первая леди Аргентины Эва Перон;
  • российский режиссер Владимир Бортко.

Есть ли церковный праздник 8 мая 2020 года

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне отмечаются 8 и 9 мая начиная с 2004 года. В ООН заявляют о важности объединения усилий в борьбе с новыми вызовами и необходимости сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность.

8 мая отмечают Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Он установлен в день рождения мецената Жана-Анри Дюнана, который инициировал группы добровольцев, оказывающих помощь раненым на поле боя. Представительства Красного Креста есть во многих странах, в том числе и в Украине.

В Норвегии 8 мая отмечают Ночь женщин, а в Канаде начинается двухнедельный Фестиваль тюльпанов.

 pixabay.com
 

По церковному календарю - день Марка Ключника.

Что можно делать, а что нельзя:

  • Молятся Святому Марку о том, чтобы он уберег посевы от засухи, просят послать сильные дожди
  • Не рекомендуется пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

Памятные даты 8 мая:

  • в 1541 году Эрнандо де Сото открыл реку Миссисипи;
  • в 1886 году Джоном Пембертоном впервые создан напиток Coca Cola;
  • в 1945 году в Карлсхорте был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В этот день родились:

  • 33-й президент США Гарри Трумен;
  • режиссеры Роберто Росселлини и Валерий Тодоровский;
  • музыканты Джо Бонамасса, Энрике Иглесиас, Потап.

Что надо знать о 9 мая 2020 года

Для многих европейских стран, а также США 9 мая - День победы в войне над фашистской Германией. В связи с пандемией коронавируса массовые празднования в 2020 году отменены.

 Korrespondent.net
 

9 мая также отмечают Всемирный день мигрирующих птиц (проводят дважды в год во вторую субботу мая и октября), Всемирный день справедливой торговли, День Европы (с 2008 года), в Нидерландах - День мельника и День велосипедиста.

Что можно делать, а что нельзя:

  • Надо давать милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
  • Лучше воздержаться от похода к парикмахеру, ведь стрижка и окрашивание волос может спровоцировать ссору.

Памятные даты 9 мая:

  • в 1913 году состоялся полет первого гидроплана Игоря Сикорского;
  • в 1974 году открылся первый участок пражского метрополитена.

В этот день родились:

  • немецкий бизнесмен основатель концерна Opel - Адам Опель;
  • композитор Булат Окуджава;
  • американский певец Билли Джоэл;
  • режиссер Федор Бондарчук.

Что можно делать 10 мая 2020 года, запреты дня

День матери - международный праздник, который отмечается ежегодно во второе воскресенье мая в странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китае и Японии. По сути, это праздник вечности, поскольку из поколения в поколение мама - самый главный человек в жизни. И

нициатором Дня матери была американка Анна Джарвис, которая в 1907 году выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, преждевременно ушедшей из жизни. Она неустанно писала письма в государственные органы и ее услышали: в 1910 в родном штате Вирджиния установили официальный праздник - День матери, а с 1914 года праздник стали отмечать по всей Америке.

В Беларуси отмечают День государственного герба и флага, в Германии - День книги, а в Азербайджане проходит Праздник цветов.

По народному календарю - День Семена Ранопашца.

Памятные даты 10 мая:

  • в 1503 году Христофор Колумб открыл Каймановы острова;
  • в 1811 году в Англии введены бумажные деньги;
  • в 1844 году столицей Канады стал Монреаль.

В этот день родились:

  • ирландский предприниматель, основатель чайной компании Lipton - Томас Липтон;
  • актрисы Марина Влади и Наталья Бондарчук;
  • актер Фред Астор.
 pixabay.com
 

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Теги: праздники, праздник, события, календарь, празднование, Календарь событий
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Источник: korrespondent.net

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