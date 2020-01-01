В Испании за сутки минимальное количество жертв COVID

Худшим днем по смертности в стране стало 1 апреля, когда от коронавируса скончались 950 человек.

За сутки умерли от COVID 164 человека Getty

За прошедшие сутки в Испании скончались от коронавируса по меньшей мере 164 человека, сообщили в понедельник, 4 мая, в Минздраве страны.

Отмечается, что это самый низкий показатель за последние полтора месяца.

Максимальное число смертей было зафиксировано в стране 1 апреля - тогда за сутки умерли 950 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране умерли 25 428 человек.

Число инфицированных выросло за 24 часа на 356 - это минимальный показатель за последние недели.

Общее число заболевших, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, достигло 218 011. Выздоровели 121 343 пациента, этот показатель за день вырос на 2 441.

С 26 апреля детям до 14 лет разрешили выходить на прогулку раз в день. Со 2 мая взрослым также можно гулять и заниматься спортом на улице . Чтобы избежать больших скоплений людей, власти установили временные интервалы для выхода на прогулку.

В Испании будут снимать ограничения поэтапно до конца июня. В связи с этим с понедельника рестораны и кафе смогут возобновить свою деятельность лишь для того, чтобы готовить еду навынос. Ряду небольших торговых точек и предприятий сферы услуг также разрешено открыться, однако прием они будут вести только по предварительной записи. В общественном транспорте придется в обязательном порядке носить защитные маски.

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