На вакцину от коронавируса нужно до 50 млрд евро

В ходе двухнедельного онлайн-марафона планируют собрать 7,5 миллиардов евро на разработку вакцины. Нужно - впятеро больше.

На разработку вакцины нужно до 50 миллиардов евро

Евросоюз выделит миллиард евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

Сегодня стартовала донорская онлайн-конференция для сбора средств на разработку вакцины.

"Я счастлива запустить мяч, объявив, что Еврокомиссия делает свой взнос в международные усилия в размере €1 млрд- Миру придется жить с коронавирусом пока не будет создана вакцина, поэтому мы должны объединить силы для создания вакцины и средств диагностики. Мы должны добиться, чтобы эти средства достигли всех уголков мира и были доступны для каждого. Для этой цели мы должны собрать €7,5 млрд, однако это только начало, сегодня начинается продолжительный марафон сбора средств. Мы намерены собрать на одной площадке многочисленные международные организации, которые будут работать для достижения этой цели", - сказала она на открытии марафона.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма", чем €7,5 млрд.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж намерен выделить 500 млн евро на разработку противовирусной вакцины.

"Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительных €500 млн", - сказал он. Эта сумма, как уточнил Макрон, пойдет на разработку вакцины и препаратов от коронавируса.

Еще больше на разработку вакцины выделит Германия - 525 миллионов евро.

"Мы будем участвовать в этой конференции, напрямую выделив в ее рамках €525 млн", - сказала немецкий канцлер Ангела Меркель.

"И мы будем продолжать выполнять наши обязательства для укрепления глобальной системы здравоохранения, выделив в общей сложности €1,3 млрд", - добавила она.

Меркель также пообещала повысить объем гуманитарной помощи Германии в свете пандемии.

Средства будут собирать в течение двух недель. Организаторами онлайн-конференции являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Кроме того, партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

Ранее сообщалось, что в мире насчитывается 120 проектов по поиску эффективной вакцины против коронавируса, из них восемь находятся на стадии клинических исследований с участием человека.

Президент CША Дональд Трамп заявил, что американские специалисты создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet