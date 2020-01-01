В Дели закрыли алкогольные магазины из-за ажиотажа

В столице Индии закрылись магазины, торгующие алкоголем, в первый же день работы из-за огромных очередей.

Очереди за алкоголем в Индии Getty Images

В Дели полиция закрыла часть алкогольных магазинов спустя несколько часов после их открытия. Об этом сообщает BBC.

Причиной такому решению стали большие очереди, которые образовались у магазинов.

Торговлю алкоголем разрешили после протестов, но это привело к образованию огромных очередей около магазинов, что нарушает ограничения карантина.

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