В Дели закрыли алкогольные магазины из-за ажиотажа
В столице Индии закрылись магазины, торгующие алкоголем, в первый же день работы из-за огромных очередей.
В Дели полиция закрыла часть алкогольных магазинов спустя несколько часов после их открытия. Об этом сообщает BBC.
Причиной такому решению стали большие очереди, которые образовались у магазинов.
Торговлю алкоголем разрешили после протестов, но это привело к образованию огромных очередей около магазинов, что нарушает ограничения карантина.
Cмотрите фотогалерею: В Дели закрыли алкогольные магазины из-за ажиотажа
Ранее сообщалось, что в Индии число жертв беспорядков достигло 20 человек.
Также Корреспондент писал, что в школах Дели начали раздавать маски из-за смога.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент