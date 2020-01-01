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В Дели закрыли алкогольные магазины из-за ажиотажа

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В столице Индии закрылись магазины, торгующие алкоголем, в первый же день работы из-за огромных очередей.
Очереди за алкоголем в Индии
Очереди за алкоголем в Индии
Getty Images

В Дели полиция закрыла часть алкогольных магазинов спустя несколько часов после их открытия. Об этом сообщает BBC.

Причиной такому решению стали большие очереди, которые образовались у магазинов. 

Торговлю алкоголем разрешили после протестов, но это привело к образованию огромных очередей около магазинов, что нарушает ограничения карантина.

 

 

 
Также Корреспондент писал, что в школах Дели начали раздавать маски из-за смога.
 

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Теги: алкоголь, Индия, очередь, карантин, Дели, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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