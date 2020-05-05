Илон Маск в шестой раз стал отцом
Певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, родила ребенка от основателя SpaceX и Tesla.
У американского бизнесмена Илона Маска и его подруги певицы Граймс родился ребенок. О событии глава SpaceX и Tesla написал в Twitter.
"Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке", - ответил Маск на вопрос, есть ли новости о рождении ребенка.
Mom & baby all good— Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020
Для певицы это первый ребенок. У Маска уже имеется пятеро детей от бывшей супруги Жюстин Уилсон.
Напомним, в январе стало известно о беременности 31-летней Граймс. В марте она впервые подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска.
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