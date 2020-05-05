Илон Маск в шестой раз стал отцом

Певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, родила ребенка от основателя SpaceX и Tesla.

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок Getty Images

У американского бизнесмена Илона Маска и его подруги певицы Граймс родился ребенок. О событии глава SpaceX и Tesla написал в Twitter.

"Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке", - ответил Маск на вопрос, есть ли новости о рождении ребенка.

Mom & baby all good — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2020