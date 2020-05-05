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Илон Маск в шестой раз стал отцом

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Певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс, родила ребенка от основателя SpaceX и Tesla.
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
Getty Images
 
У американского бизнесмена Илона Маска и его подруги певицы Граймс родился ребенок. О событии глава SpaceX и Tesla написал в Twitter.
 
"Несколько часов назад. Мама и ребенок в порядке", - ответил Маск на вопрос, есть ли новости о рождении ребенка.
 
Для певицы это первый ребенок. У Маска уже имеется пятеро детей от бывшей супруги Жюстин Уилсон.

Напомним, в январе стало известно о беременности 31-летней Граймс. В марте она впервые подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска.

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Теги: ребенок, рождение, Сын, отец, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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