В Сирии погибли девять полицейских при атаке террористов
В Сирии не менее девяти полицейских погибли при нападении террористов в граничащем с Иорданией районе Мзейриб. Об этом накануне сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление МВД страны.
Отмечается, что группа из примерно 50-60 боевиков с легким оружием внезапно атаковала полицейский участок, и застала правоохранителей врасплох.
Мзейриб расположен к западу от провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска) на юге Сирии. Члены группировки "Джебхат ан-Нусра" покинули эти районы летом 2018 года. Однако в прошлом году они осуществили несколько вооруженных вылазок.
Напомним, 28 апреля произошел взрыв цистерны с горючим в городе Африн на севере Сирии. Тогда не менее 40 человек погибли и еще 47 пострадали.
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