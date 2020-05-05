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В Сирии погибли девять полицейских при атаке террористов

Комментариев: 1
Группа из примерно 50-60 боевиков атаковала полицейский участок и застала правоохранителей врасплох.
Автомобиль скорой помощи на месте нападения боевиков в Сирии
Автомобиль скорой помощи на месте нападения боевиков в Сирии
SANA

В Сирии не менее девяти полицейских погибли при нападении террористов в граничащем с Иорданией районе Мзейриб. Об этом накануне сообщило агентство SANA со ссылкой на заявление МВД страны.

Отмечается, что группа из примерно 50-60 боевиков с легким оружием внезапно атаковала полицейский участок, и застала правоохранителей врасплох.

Мзейриб расположен к западу от провинциального центра Дераа (110 км от Дамаска) на юге Сирии. Члены группировки "Джебхат ан-Нусра" покинули эти районы летом 2018 года. Однако в прошлом году они осуществили несколько вооруженных вылазок.

Напомним, 28 апреля произошел взрыв цистерны с горючим в городе Африн на севере Сирии. Тогда не менее 40 человек погибли и еще 47 пострадали.

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Теги: Сирия, полиция, нападение, вооруженное нападение, Боевики, Конфликт в Сирии, Сирийские боевики, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
i-Вес    05.05.2020, 09:55
Оценка:  -25
i-Вес
Уже "террористы"? Это прогресс, раньше БМ называл этих террористов "борцами за свободу", "борцами против режима Асада", "повстанцами".
Но согласитесь, новость типа "борцы за свободу 22 декабря взорвали автомобиль возле комплекса школьных зданий. В результате погибло 20 детей" - не звучит.
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