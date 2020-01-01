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Считавшийся погибшим футболист найден живым

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Немецкий футболист погиб в 2016 году в автомобильной аварии, а недавно его обнаружили живым. Правоохранители считают, что он сфальсифицировал свою смерть ради страховки.
Сейчас экс-игрок работает химиком
Сейчас экс-игрок работает химиком
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Бывший защитник немецкого футбольного клуба Шальке-04 Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым и здоровым, пишет Bild.

Прокуратура полагает, что футболист мог в 2016 году инсценировать свою смерть в ДТП ради получения страховки.

Тогда супруга Камбы предоставила все необходимые документы и получила страховку - шестизначную сумму. Предполагается, что документы были подделаны.

 bild.de
 

На данный момент 33-летний Камба живет в немецком регионе Рур и работает химиком в энергетической компании.

Ведется расследование.

Напомним, что мошенники угрожают заразить COVID-19 любителей "клубнички".

Также сообщалось, что Леся Никитюк рассказала о мошенничестве от ее имени.

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Теги: ДТП, Германия, авария, страховая выплата, мошенничество, фальсификация, страховка
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Источник: korrespondent.net

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