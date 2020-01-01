Считавшийся погибшим футболист найден живым
Бывший защитник немецкого футбольного клуба Шальке-04 Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым и здоровым, пишет Bild.
Прокуратура полагает, что футболист мог в 2016 году инсценировать свою смерть в ДТП ради получения страховки.
Тогда супруга Камбы предоставила все необходимые документы и получила страховку - шестизначную сумму. Предполагается, что документы были подделаны.
На данный момент 33-летний Камба живет в немецком регионе Рур и работает химиком в энергетической компании.
Ведется расследование.
Напомним, что мошенники угрожают заразить COVID-19 любителей "клубнички".
Также сообщалось, что Леся Никитюк рассказала о мошенничестве от ее имени.
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