Как отмечают День матери в Украине и мире: традиции празднования

О традициях празднования Дня матери в мире и в европейских странах расскажет Korrespondent.net.

День матери - праздник переходящий, отмечается ежегодно во второе майское воскресенье. В 2020 году День матери выпадает на 10 мая. Во многих странах праздник отмечают уже не одно десятилетие, а в Украине - начиная с 2000 года. В этот день принято вручать национальные награды матерям-героиням.

День матери 2020: история появления праздника

Во многих культурах последний весенний месяц - месяц Пречистой Девы Марии. К Матери Божьей христиане обращаются за помощью не реже, чем к Христу. Ее просят о заступничестве, молятся о здравии и благополучии. Богородицу считают покровительницей украинского казачества.

Традиция чествования своих матерей берет свое начало с Древней Греции. Известно, что греки отдавали дань уважения матери всех богов - Гее. Римлянами была почитаема богиня, мать всех богов - Кибела, а кельты считали главной матерью - Бриджит.

В XVII веке в Великобритании появился праздник Материнское воскресенье, который отмечали во второе воскресенье Великого поста. Все, кто работал далеко от дома, мог уехать, чтобы провести праздник с мамой и подарить ей фруктовый пирог. Традиция существовала вплоть до XIX века.

Во многих странах средневековой Европы с подачи католической церкви 8 декабря праздновали день Непорочного зачатия и чествовали Пресвятую Деву Марию, мать Иисуса Христа. Впоследствии его воспринимали как День матери.

В США отмечать День матери в 1872 году предложила пацифистка Джулия Уорд, но ее инициатива не была поддержана общественностью ни в США, ни в мире.

Через 35 лет после Уорд, с идеей чествовать матерей выступила другая американка - Анна Джарвис, в память о своей умершей матери. Женщина неустанно писала письма в государственные учреждения, законодательные органы и общественным деятелям, и в 1910 году в штате Вирджиния был впервые установлен официальный праздник - День матери.

Идею подхватили в других штатах, и уже в 1914 году президент Вудро Вильсон подписал указ, в котором День матери становился национальным праздником.

После США, официальным этот праздник стал в 85 странах, при этом в половине из них дата празднования установлена как второе воскресенье мая.

Также День матери отмечают в другие дни года, например, в первое или последнее воскресенье мая, в марте и апреле.

Еще в начале прошлого века День матери отмечала украинская диаспора в Канаде. Традиция прижилась и во Львове в 20-х годах ХХ ст. Главный редактор журнала “Женская судьба” Елена Киселевская инициировала там встречи матерей, концерты для них. Позже, при содействии “Союза украинок”, традиция распространилась по всей территории Западной Украины. С приходом советской власти праздник был запрещен.

Традиции празднования дня матери в мире

В США и Австралии День матери проходит по-особенному. Дети, живущие с родителями, обязательно готовят маме завтрак, и приносят его в постель. Те, кто далеко, - стараются приехать к маме на праздник и поздравить лично.

В США принято прикалывать к одежде гвоздику, при этом цвет цветка выбирается не случайно. Цветная гвоздика свидетельствует о том, что мама у человека жива, а вот белый цветок - способ выражения любви и уважения к покойной родительнице.

Эта традиция существует также во многих странах Европы. По популярности у американцев, День матери находится на пятом месте после Дня святого Валентина, Дня отцов, Пасхи и Рождества.

Распространена и в США традиция дарения материнского кольца. Женщине дарят кольцо с камнями, их должно быть столько, сколько у нее детей. Кольца могут быть из драгоценных металлов с натуральными камнями. По подсчетам маркетологов, последние года в Америке процент продаж подобных ювелирных изделий ко Дню матери увеличился в несколько раз.

В Австралии кроме мам поздравляют всех женщин, которые имеют отношение к воспитанию детей.

В Германии Muttertag отмечали еще в средневековье. Национальным праздником День матери стал в 30-х годах ХХ века. В отличие от других стран, немцы дарят мамам не гвоздики, а розы. Также важно выбирать именно разноцветные цветы, а не белые, считающиеся символом успения. Цветов в букете должно быть 12, а вот на могилу немцы несут всего одну белую розу. Мам обязательно освобождают от домашней работы и отпускают на встречи с подругами.

В Финляндии День матери очень почитаем, эта срана не раз была признана самой благоприятной для материнства в Европе. В День матери, с 1919 года, принято вручать государственный орден “Белой розы”. В последние годы эту награду получают и матери, воспитывающие детей-сирот.

Во второе воскресенье мая в Финляндии поднимается государственный флаг. Это официальный выходной. Кстати, мамам в Финляндии принято дарить растения в горшках. Специально к празднику финские цветоводы вывели новый сорт роз - День матери.

В Индии День матери - Ахой-аштами отмечают в конце октября. У появления праздника есть своя легенда. Согласно ей, когда-то давно у индийской женщины было семеро сыновей. Однажды мать случайно убила маленького медвежонка, за что расплатилась смертью всех своих детей. Убитая горем женщина просила богиню Аштами Бхагавати оживить детей, и ее молитвы были услышаны.

В День матери индийские женщины постятся и молятся о благополучии и здравии своих отпрысков.

В Японии - Хаха но хи или День матери празднуют, как и большинство, - во второе воскресенье мая, начиная с 1915 года. Дети дарят мамам цветные гвоздики (только не белые), подарки, а мамы обязательно исполняют материнскую песню. Она появилась в 1958 году. В песне поется о домашнем очаге, о том, как мама вязала ребенку варежки, а получив их где-то на чужой земле, он получит частичку материнского тепла.

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Очень весело проводят День матери на Кубе. Традиция празднования скоро отметит столетний юбилей. В этот день на Острове свободы люди танцуют, устраивают фестивали, флористические ярмарки. Обязательно вручают маме эксклюзивные открытки. По некоторым подсчетам, ежегодно к празднику выпускают около миллиона поздравительных открыток.

В Португалии, Испании, Венгрии, Литве, Румынии День матери отмечают в первое воскресенье мая, а во Франции - в последнее.

Поздравления с днем матери в стихах

Первое слово, первый шажок...

Помнит лишь мама и первый урок,

Слезы, обиды и наши улыбки.

Мама прощает всегда нам ошибки.

Сегодня День матери в нашей стране.

Мы маму обнимем сильнее вдвойне.

Спасибо тебе за любовь сквозь года.

Пусть счастье тебя окружает всегда!

***

День матери — лучший праздник на свете,

Когда матерей благодарные дети

Поздравить желают с заслуженным днем.

Удачи и света всегда и во всем!

Спасибо, родные, вам всем от души,

Пусть все исполняются ваши мечты,

Вы, жизнь не жалея, себя нам дарили,

Тепло и любовь мы от вас получили.

Дай Бог вам здоровья и много добра,

Пусть светлою будет ваша судьба,

Пусть дети всегда обожают и любят

И пусть они вам помогать не забудут!

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***

Мамочка моя родная,

В этот день тебе желаю,

Чтобы полнился твой дом

Счастьем, светом и добром.

Чтоб здоровья было много,

Чтобы удача за порогом

Каждый день тебя ждала,

И всегда с тобой была.

Чтоб в душе запели птицы,

Чтобы рухнули границы

На пути к мечте любой.

Помни: я всегда с тобой!

***

Самая любимая мамочка моя,

С праздником чудесным поздравляю я!

Пусть теплом сияют милые глаза,

И только от счастья катится слеза.

И веселым смехом будет полон дом,

Все мгновенья счастья мы в нем соберем.

Дни пусть украшают радость и уют,

И побольше будет благостных минут.

Улыбнись, родная, день сегодня — твой.

Мое сердце, мама, навсегда с тобой.

***

День матери — праздник добра и тепла,

Для каждого мама нужна и важна,

За труд ваш нелегкий — земельный поклон,

Пусть будет безоблачным ваш небосклон!

Пусть радуют детки любых возрастов

И в праздник подарят охапку цветов

И пусть вся любовь, что ребенку дана,

Заботой и лаской вернётся сполна!



***

Желаем мамам не болеть,

Не плакать горько, не стареть,

А улыбаться от души,

Пока растут их малыши.

Пусть будет полной чашей дом,

Всегда уютно будет в нём,

Всегда тепло, всегда светло,

И в сердце каждого — добро.

Пусть дети радуют всегда,

Пусть не коснётся их беда,

Ведь счастье каждой мамы в том,

Чтоб детям дать любовь и дом!

***

Ты такая одна, нет на свете другой,

Милой, нежной и самой родной,

В целом мире людей и безумных идей

Только ты, мама, даришь покой.

Лишь к тебе я бегу и несусь от проблем,

Ты обнимешь и дашь мне совет,

Сколько б не было дел и извечных дилемм,

Но важнее тебя, мама, нет.

Будь счастливой вовек, не грусти никогда,

Отрывай календарь и пойми:

Ты безумно красива, всегда молода

И полна необъятной любви!



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