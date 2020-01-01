Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море
Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море. Блокировку пользователи заметили 5 мая. При попытке посмотреть публикации, в описании которых стоит #море, Instagram показывает предупреждение.
"Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти", - говорится в объявлении.
Также разработчики социальной сети предлагают помочь, если пользователи столкнулись с какими-то трудностями.
Любопытно, что посты с английским словом море - #sea отображаются, как обычно.
По какой причине соцсеть сделала такое ограничение, не известно.
Как сообщалось ранее, украинцы стали больше пользоваться соцсетями.
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