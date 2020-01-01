Instagram ограничил показ публикаций с хэштегом #море

Соцсети Instagram чем-то не угодило море. При наборе хэштега с этим словом появляется предупреждение. При этом ограничена только русскоязычная версия хэштега.

С англоязычным хэштегом все в порядке pixabay.com

Социальная сеть Instagram ограничила просмотр опубликованных фотографий с хэштегом #море. Блокировку пользователи заметили 5 мая. При попытке посмотреть публикации, в описании которых стоит #море, Instagram показывает предупреждение.

"Публикации со словами или тегами, которые вы ищете, зачастую поддерживают поведение, которое может привести к причинению вреда или даже смерти", - говорится в объявлении.

Также разработчики социальной сети предлагают помочь, если пользователи столкнулись с какими-то трудностями.

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Любопытно, что посты с английским словом море - #sea отображаются, как обычно.

По какой причине соцсеть сделала такое ограничение, не известно.

Как сообщалось ранее, украинцы стали больше пользоваться соцсетями.

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