В Британии число смертей от COVID-19 может оказаться наибольшим в Европе

Британское статистическое ведомство сообщает о гораздо большем числе жертв коронавируса, чем указано в данных департамента здравоохранения.

В Великобритании управление нацстатистики опубликовало новые данные, согласно которым в стране зафиксировано наибольшее в Европе число случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает Telegraph во вторник, 5 мая.

Как показывают данные статистического ведомства, в Англии и Уэльсе до 24 апреля было зарегистрировано 29 710 смертей из-за COVID-19, в то время как Департамент здравоохранения и социального обеспечения сообщил о 22 173 случаев смерти за тот же период.

При этом общее количество умерших, согласно данным статистического ведомства, на 34% выше, чем указывают данные департамента здравоохранения.

Такое различие может быть обусловлено тем, что данные управления статистики включают все упоминания о COVID-19 в свидетельстве о смерти, в том числе подозрение на наличие заболевания, и основываются на дате наступления смерти. В свою очередь данные Минздрава основаны на дате сообщения о смерти и случаях смерти, когда умершего тестировали на коронавирус.

Reuters пишет, что если добавить смертность в Шотландии и Северной Ирландии, то Великобритания обогнала Италию и сообщила о самом высоком официальном количестве смертей от коронавируса в Европе - 32 313.

Напомним, что 25 апреля в Британии число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч. Тогда Великобритания вошла в пятерку стран, преодолевших рубеж в 20 тысяч летальных исходов. Количество смертей удвоилось в королевстве менее чем за две недели.

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