Трамп обещает назвать источник происхождения коронавируса

Несмотря на информацию спецслужб, американский президент верит, что Китай искусственно создал вирус.

США вскоре предоставят информацию о происхождении коронавируса. Об этом заявил во вторник, 5 мая, президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп ответил: "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время".

Более точную информацию он предоставлять не стал.

Как известно, Трамп настаивает на виновности Китая за распространение коронавируса и обещает его наказать.

Ранее Нацразведка США объявила, что SARS-CoV-2 имеет природное происхождение и не был генетически модифицирован. Но это американского президента не убедило. Он продолжает утверждать, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя.

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