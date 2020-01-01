Трамп обещает назвать источник происхождения коронавируса
США вскоре предоставят информацию о происхождении коронавируса. Об этом заявил во вторник, 5 мая, президент Дональд Трамп, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, когда американские власти проинформируют о происхождении коронавируса, Трамп ответил: "Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время".
Более точную информацию он предоставлять не стал.
Как известно, Трамп настаивает на виновности Китая за распространение коронавируса и обещает его наказать.
Ранее Нацразведка США объявила, что SARS-CoV-2 имеет природное происхождение и не был генетически модифицирован. Но это американского президента не убедило. Он продолжает утверждать, что коронавирус был создан в лаборатории Уханя.
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