В Бразилии рекордное число смертей от коронавируса

Кроме официального числа смертей от COVID-19 в стране за сутки, еще свыше 1,5 тысячи летальных исходов, также могут быть связаны с этой инфекцией.

Число летальных исходов от коронавируса нового типа, за сутки в Бразилии увеличилось на рекордные 600 случаев, до 7 921, заявил бразильский Минздрав в Twitter. Об этом, во вторник, 5 мая, сообщает ТАСС.

В ведомстве уточняют, что за последние сутки в стране выявлено 6 935 подтвержденных случаев заражения, при этом их общее количество увеличилось до 114 715. В то же время, отмечается, что от вызываемого новым коронавирусом заболевания вылечился 48 221 человек. Как указали в министерстве, причины еще свыше 1,5 тысячи смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, уточняются.

Эпицентром пандемии в Бразилии остается Сан-Паулу. В регионе насчитывается свыше 34 тысяч инфицированных и более 2,8 тысяч умерших. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено почти 12,5 тысяч случаев заражения и свыше 1,1 тысяч летальных исходов.

Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов инфицирования, а в сентябре произойдет спад.

Ранее бразильский суд постановил, что президент страны Жаир Болсонару должен обнародовать результаты его тестов на коронавирус.

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