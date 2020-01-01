Число умерших от COVID-19 превысило 257 тысяч

Количество вылечившихся в мире приближается к 1,2 миллионам. Всего в мире 3 663 911 инфицированных.

Число людей, скончавшихся от COVID-19, в мире по состоянию на утро среды, 6 мая, превысило 257 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В частности, по состоянию на 8:40 сообщается о 257 288 умерших. В то же время выздоровели от коронавирусной инфекции 1 199 314 пациентов.

Всего с начала пандемии зафиксирован 3 663 911 случай заболевания COVID-19.

Возглавляют тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран США – там выявлен 1 204 475 инфицированный. На втором месте находится Испания (219 329), на третьем – Италия (213 013).

Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в США (71 078 умерших), Великобритании (29 501) и Италии (29 315).

Напомним, по состоянию на вечер понедельника количество смертей из-за коронавируса в мире превысило 250 тысяч.

Ранее были названы страны ЕС, где пик коронавируса еще впереди. В ряде европейских государств еще фиксируется увеличение количества случаев COVID-19, но начальная волна эпидемии в Европе уже прошла.

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